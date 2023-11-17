Erdoğan ile Almanya Başbakanı'ndan ortak basın açıklaması: Gazze diye bir yer kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile baş başa görüşme öncesi ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısındaki açıklamaları şöyle:

Misafirperverlik için tüm Alman dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu ziyarete büyük önem veriyorum. Türkiye Almanya arasındaki kapsamlı ilişkileri ele alacağız. Ticari, siyasi, askeri ilişkiler boyutları olacak. İsrail Filistin arasındaki gelişmeler boyutu olacak. Burada da açık ve net konuşacağım. 7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor. Sonraki süreç konuşulmuyor. 13 bin Filistinli öldürülmüştür. Artık Gazze diye bir yer kalmadı. Şu anda yatıp kalkıyorlar Hamas. Hamas'ın gücü ile İsrail'in gücü mukayese edilebilir mi?

"BİZ HOLOKOST CENDERESİNDEN GEÇMEDİK, BİZİM İNSANA SAYGIMIZ FARKLIDIR"

Şu anda şu kadar mali destekten bahsediliyor. İsrail'in nükleer silahı var ama söylemezler. Hamas'a destek veriliyor mu hayır. Filistin'in kendisine verilmesi gerek destekler de verilmiyor. İbadethaneler hastaneler vuruluyor. Hastanelerin vurulması çocukların öldürülmesi Tevrat'ta falan yoktur. Bunları yapamazsın. Burada bu çocuklar nasıl vuruluyor. Biz elimiz kolumuz bağlı mı duracak. Bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Bizim insana saygımız farklıdır. Başbakanlığımda ilk defa antisemitizm konusunda tavır koymuş bir liderim. Bundan dolayı kimseye borcumuz yok.

"TAHIL KORİDORU'NDAN GELENİN YÜZDE 40'I AVRUPAYA GİDİYOR"

Rehine takası deniyor. Biz buna da varız. Rehine sayısı itibariyle İsrail'deki rehine sayısı nedir, öbür taraftaki rehine sayısı nedir. Kat kat fazlasıyla İsrail'in elinde rehine var. Yılların tutsakları İsrail'in elinde. Bunu da görmezsek haksızlık olur. Tahıl koridorunda nasıl çalışma ortaya koyduysak, ayrım yapmadık. Karadeniz Tahıl Koridoru'ndan gelenin yüzde 40'ı Avrupa'ya 14'ü bize geldi diğerleri diğer bölgelere. Rusya ciddi miktarda tahıl göndermeye karar verdi. Değirmen safhası Zimbabve'de yok. Biz TMO olarak un olarak oralara göndeririz dedik. 4 veya 5 ülkeye Rusya koridordan tahıl göndermeyi planladı adım atacak. Biz de 2.safha una dönüştürmede adım atarız. Almanya Türkiye arasında böyle bir adımın yanında NATO müttefikimiz Almanya'yla kararlı adımlar atmanın görüşmelerini de yapmamız lazım. Almanya'daki Türk toplumunun huzur içinde yaşaması en büyük temennimizdir. Diğer konu göç konusu. Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci görüşmemizin bir bölümünü oluşturmaktadır. Gümrük birliği ve vize serbestisi konusunda uzun süredir haklı beklentilere sahibiz. 52 senedir Türkiye AB kapısında bekletilmektedir. Viza serbestisi sağlanan kadar vatandaşlarımızın vize işlemlerinin hızlandırılması konusunu ele alacağız.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM KAÇINILMAZ"

Hepimizin önceliği ateşkes sağlanması ve insani yardımların kesintisiz akışının sağlanması. 10 uçak yardımı Mısır'a gönderdik. Gemi ile 666 ton gıda sahra hastanesi gibi gönderdiklerimiz oldu. Bütün dert akan kanın durdurulmasında. Temennimiz daha fazla hastayı da yaralı veya kanserli onları da ülkemize almak ve tedavilerini yapmak. Yaşananlar iki devletli çözümün kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.

SORU CEVAP

İsrail'in uluslararası mecralarda yargılanması gerektiğini düşünüyor musunuz?

SCHOLZ: İsrail'in kendisini savunma hakkı vardır. Hamas tarafından hunharca bir terör saldırısıyla. Sivil mağdurların sayısını azaltmamız gerekiyor. Bu nedenle bizim için gerekli olan için mücadele ediyoruz. Katkılarımızı sürdürüyoruz. Almanya insani yardımlar konusunda önce gelen ülkelerdendir. Hamas insanları koruma kalkanı olarak istismar ediyor. Hamas'ın aldığı rehineleri koşulsuz şartsız serbest bırakılmasını istiyoruz. AB Zirvesi'nde ara verilmesi konusunu görüştük.

SCHOLZ'UN AÇIKLAMALARI

Birlikte görüşme imkanımızın olması çok iyi. Ukrayna'ya Rusya'nın saldırıları ilk konumuz. Türkiye'nin Ukrayna'dan tahıl ihracatında önemli rol oynadığını biliyoruz. Özellikle bu konuda teşekkür etmek istiyorum. İsveç'in NATO üyeliğini görüşeceğiz. Hamas'ın terör eylemini kınamaktayız. Biraz sonra Ortadoğu'daki gerilimi ve neler yapabileceğimizi konuşacağız. İki taraf olarak bizler de endişe duyuyoruz. Bizim İsrail ile olan anlaşmamız tartışmaya açık değildir. Sivil halkın acıları bizi de üzüyor. Almanya'da yaşayan 5 milyon Müslümanlarla ilgili de onların da burada yeri vardır, inkâr edenlere karşı gelmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanı güncel sorunla ilgili farklı görüş açımız olduğu sır değildir. Bu güncel konuların yanı sıra ikili ilişkilerle ilgili de konuşacağız. Türkiye'nin AB konusundaki adımlarını da konuşacağız. Gaziantep bölgesinde yaşanan deprem iki ülkenin ne kadar yakın ilişkiler içinde olduğunu gözler önüne serdi. Sahra hastanesi kuruldu ve binlerce insan kısa süreli olarak Almanya'ya getirildi. Ekonomik iş birliği açısından çok büyük potansiyel var.