Erdoğan ile yakınlığıyla bilinen Asiltürk'ten Saadet Partililere: ''Bana itaat sözü verdiniz''

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la KKTC'ye giden Saadet Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Milli Gazete'de Saadet Partililere "Bana itaat sözü verdiniz" diyerek seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sık sık bir araya gelen ve Cumur İttifakı'na katılma konusunda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile arasında gerilim olduğu konuşulan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Millî Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete'de dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Asiltürk, Necmettin Erbakan'dan sonra Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevi kendisine teklif edildiğinde yapılan bir toplantıyı kastederek tek şartının itaat olduğunu ve bunun da o toplantıda olanlar tarafından kabul edildiğini söyledi. Asiltürk'ün yazısından bir bölüm şöyle:

“Millî Görüş Toplulumunun hizmetini yüklenme görevi, Erbakan Hoca’mızdan sonra bana teklif edildiğinde bu görevi bir şartla kabul edeceğimi söyledim:

‘Sizden inançlarımıza uygun bir şey yapmanızı istersem, itaat edeceğinize söz veriyor musunuz’, dedim.

Bu talebime yanıt olarak, o toplantıya katılanların tamamı ‘evet, sen bizden zâten yapmak zorunda olduğumuz şeyi istiyorsun, kabul ediyoruz’ dediler.

Erbakan Hoca’mız, önemli toplantılara Genel İdâre Kurulu’yla birlikte bütün Millî Görüş teşkilatlarını da çağırırdı. Aynı şekilde o toplantıya, Genel İdare Kurulunun yanında, Erbakan Hoca’mızdan sonra Partide şu anda görev yapmakta olan birçok arkadaşımızla birlikte parti teşkilatlarımızda görev yapan birçok arkadaşımız da katıldı.

Erbakan Hoca’mızın yasaklı olduğu dönemlerde bir arkadaşımız Genel Başkan olarak görevlendirilirdi. Genel Başkan olarak görevlendirilen kişi, dâvânın başında bulunan Erbakan Hoca’mızdan habersiz hiçbir şey yapmazdı. Kendi görüşüne göre hareket etmezdi.

Eğer Millî Görüş’ün bu mükemmel düzeni bozulursa Millî Görüş önce diğer partilerden biri olur, sonra da hiç olur. Erbakan Hoca’mız bu uyarıyı sık sık yapardı.”

Oğuzhan Asiltürk'ün yazısının tamamı için...