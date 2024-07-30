Erdoğan: Macron beni davet etti, torunum ''Dede gitme'' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Mavi Vatan'' kavramını ''masal'' olarak nitelendiren CHP'li Namık Tan'a tepki gösterdi. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, ''Ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek birilerine göz kırpıyorlar. Bunun adı sorumsuzluktur, şuursuzluktur, gaflettir.'' dedi. Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin, ''Macron beni davet etti, ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum "Dede gitme" dedi.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

CHP Milletvekili Namık Tan'ın "Mavi Vatan" için "masal" nitelendirmesi yapmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Mavi Vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar aramaya devam edeceğiz.'' diye konuştu.

Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine değinene Erdoğan, ''Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Macron beni davet etti, ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum "Dede gitme" dedi.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli il başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Biz ne kadar sancılı olursa olsun, her meseleyi kendi arasında konuşan, kendi içinde özgürce tartışan, müzakere eden bir hareketiz. 31 Mart seçimleri sonrasında da aynısını yapıyoruz. Milletin sandıkta verdiği mesajlara kulaklarımızı tıkamıyor, sandıkta tecelli eden iradenin rehberliğinde, iç bünyemizde gerekli adımları atıyoruz. Kolaya ve kolaycılığa kaçmadan, toptancı bir anlayışa tevessül etmeden, bakılmadık hiçbir noktada bırakmadan bu süreci titizlikle yürütüyoruz.

"FİTNE KAZANINA ODUN TAŞIYANLARIN OYUNUNA GELMEYİZ"

Her şeyin farkındayız. Selden kütük kapma telaşında olanları da çok iyi görüyoruz. Allah'ın izniyle bunlara aradıkları fırsatı vermedik, vermeyeceğiz. Ne fitne kazanına odun taşıyanların oyununa geleceğiz, ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz.

Kardeşlik hukukumuza ve dava arkadaşlığımıza uygun şekilde, partimiz bünyesinde farklı seviyelerde bayrak değişimini gerçekleştiriyoruz. Yorulan, yıpranan veya çeşitli nedenlerle görevden affını talep eden bazı arkadaşlarımızın yerine geçen ay yenilerini görevlendirdik.

Kendimizi yenileyerek, bu yolda yürüyoruz. Biz her işte hayır olduğunu inanan bir kadroyuz. İlk etapta bize şer gibi gözüken hadiselerin hayır olduğunu gördük.

Siyasetin dalgalı denizinde gel-gitler olabilir. Bunların tamamı geçicidir. Aslolan milletin gönül tahtından aşağıya düşmemektir.

AK Parti olarak yapmamız gereken bellidir, daha fazla gönül kazanacağız. Vatandaşımızın her zaman yanında olacağız. Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır. Bizim düsturumuz budur.

"MUHALEFET FİLDİŞİ KULEYE HAPSOLDU"

Muhalefetin milletin meselelerine nasıl baktığını topluma dair her konuda görüyoruz. Muhalefet fildişi kulelere hapsoldu. Milli meselelerin tamamında savrulmalar yaşadılar.

Filistin direnişine terör yaftası kurmakta gösterdikleri mahareti İsrail'in vahşi katliamlarına tepki vermekte gösteremediler. Benzer basiretsizliği Mavi Vatan konusunda görüyoruz. Ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek birilerine göz kırpıyorlar. Bunun adı sorumsuzluktur, şuursuzluktur, gaflettir. Mavi Vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar aramaya devam edeceğiz.

"İSRAİL, HİTLER'İ GÖLGEDE BIRAKTI"

Gazze'de yaklaşık 300 gündür vahşi bir soykırım yaşanıyor. İsrail, 40 bin Filistinli kardeşimizi tepelerine bomba yağdırarak vahşice şehit etti. Hitler'i gölgede bırakacak barbarlığa imza attılar. Gazzeli 40 bin masum ölmemiş gibi eli kanlı katiller Temsilciler Meclisi'nde ağırlanıyor, alkışlanıyor. Ben de insanım ben de Müslümanım diyen birinin böyle bir tabloya rıza göstermesi mümkün mü? BMGK, bugün sorumluluk almayacaksa ne zaman alacak? Kardeşlerim, bu gidiş gidiş değildir. Perşembenin gelişi Çarşambadan belli olur. Pis ellerini başka yerlere uzatmayacağının garantisini kim verebilir?

Hukuk tanımaz İsrail devleti tüm insanlık için tün dünya için tehdittir. Hitler geç de olsa durdurulmuştu. Daha geç olmadan bu soykırım durdurulmalıdır. Netanyahu yönetiminin yularını elinde tutanların bu katliam şebekesine dur demesi gerekiyor. Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yaymadaki niyeti de biliyoruz. Ne söylüyorsak bölgedeki kanın durması için söylüyoruz. Biz İstiklal Marşı'nın Korkma diye başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi sindirmez. İnandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez. İstedikleri kadar çirkinleşsinler, Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamazlar. Eli kanlı canilerin provokasyonlarına da gelmeyiz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bu günlere çarpışa çarpışa geldik. Bize gazete manşetlerinden süre verenler oldu ama yanıldılar. Bizi darbeyle devirmek isteyenler oldu. Hepsini bozguna uğrattık.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI AÇILIŞLARI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Macron beni davet etti, ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum "Dede gitme" dedi. Niye dedim, "Orada LGBT gösterisi yapacaklar" dedi. Çıkardı bana Instagram'dan o görüntüleri izletti. "Tamam kızım gitmiyorum" dedim. Bakınız, bizim inancımızda insan yaratılmışların en şereflisidir. Paris'te yapılmak istenen insanı hayvanlardan dahi aşağı seviyeye çekme projesidir.

"İLK FIRSATTA PAPA'YI ARAYACAĞIM"

İlk fırsatta sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım. LGBT lobisi daha da pervasız hale gelirken insanlık büyük bir kuşatmayla karşı karşıya bırakılıyor. Karşımızda sadece bir yönelim yok, çocuklarımızı hedef alan faşizan bir dayatma var. Fransa, Fransız sporcuların içerisinde başörtülü olanlar varsa, müsabakalara katılmalarını engellemiştir.

"CİNSİYETSİZLEŞTİRMEK DEMEK İNSAN SOYUNU BOZMAK DEMEKTİR"

Karşımızda sadece bir yönelim yok doğrudan çocuklarımızı hedef alan faşizan bir dayatma var. Aileye insan nesline yönelik çok boyutlu acımasız bir savaş yürütülmektedir. Fransa, Fransız sporcuların içerisinde başörtülü olanlar varsa onların müsabakalara katılmasını engellemiştir. Bu nasıl bir mantık? Cinsiyetsizleştirmek demek insan soyunu bozmak demektir. Bugün dünden daha dikkatliyiz. Sapkın akımlarla ve bunları insanlığın başına bela eden küresel güçlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Cinsiyetsizleştirme projelerini ülkemizde hamiliğini bölücü örgütün siyasi uzantılarının ve CHP'li belediyelerin üstlenmesi ibret vericidir.

SOKAK HAYVANLARI YASASINA 'EVET' DİYEN VEKİLLERE TEBRİK

Sahipsiz hayvanlar kanunu teklifini Meclis Genel Kurulu'nda kabul eden tüm milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Başıboş köpek meselesini hükümet yerel yönetimler ve hayvanseverler ele ele vermek suretiyle kısa sürede hal yoluna koyacağız.