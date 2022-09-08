''Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu, Yavaş mı'' anketi sonuçları açıklandı

Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde AK PArti ve MHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olacağını açıklarken Yöneylem Araştırma, Erdoğan'ın muhtemel 4 rakibine karşı son oy oranlarını açıkladı. İşte son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları...

Yöneylem Araştırma Ağustos 2022 raporunu yayımladı. Buna göre, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirseniz" sorusunun yanıtı yüzde 24 CHP oldu. AK Parti ise yüzde 23,9 olarak kayıtlara yansıdı.

Katılımcılara "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yanıtı yüzde 30,7 "Kesinlikle oy veririm", yüzde 58,7 "Asla oy vermem", yüzde 9 "Kararsızım" yüzde 1,6 "Oy kullanmam" şeklinde oldu.

Ankete katılanlara "Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz?" diye soruldu. Bu soruya yanıtlar ise şöyle oldu:

Yüzde 55,6: Muhalefet adayı

Yüzde 33,3: Recep Tayyip Erdoğan

Yüzde 6,7: Kararsızım

Yüzde 4,4: Oy kullanmam

İKİNCİ TUR SORUSU

Katılımcılara sorulan "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu ise şöyle yanıt buldu:

Cumhurbaşkanlığı adaylığında adı geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın, Tayyip Erdoğan'ı geçtiği görüldü.

İşte grafiklerle Yöneylem'in anket sonuçları: