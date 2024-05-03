Erdoğan-Özel görüşmesinin perde arkası: 15 Temmuz diyaloğu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı. Erdoğan'ın Özel'e ''Sizin başkanlığınızda ivmelenen bir süreç var'' diyerek övgüde bulunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i genel başkanlık makamı olan 8. katta "başkanlık" makamında ağırladı. Cumhurbaşkanı, Özel’e 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdiği direniş için teşekkürlerini iletti. CHP lideri de “Yaşananların tiyatro olduğunu hiç düşünmedim” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Özel’i seçim başarısından dolayı tebrik ederek “Sizin başkanlığınızda ivmelenen bir süreç var” ifadelerini kullandı.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, bir saat 35 dakika süren toplantıda öncelikli olarak yeni sivil anayasa ele alındı. Bunun dışında, borçları sebebiyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının arttırılması, belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen kritik projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, öğretmenler başta olmak üzere atama bekleyen çeşitli meslek adayları, kamuya girişte mülakatın kaldırılması, ‘Gezi’ tutukluları ve yargıda yaşanan sıkıntıları içeren konular da konuşuldu.

15 Temmuz açıklaması: Yaşananların tiyatro olduğunu hiç düşünmedim

CHP kaynakları, görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini dile getirdi. Edinilen bilgiye göre Özgür Özel randevunun genel merkezde verilmiş olmasından memnuniyet duydu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti ancak oturma düzeninden rahatsız oldu. AK Partili yetkililer ise Devlet Bahçeli geldiğinde de aynı şekilde oturulduğunu, istenirse bunun fotoğraflarının gösterilebileceğini söyledi. Bu konu üzerine Erdoğan, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a dönerek “Telafi için en kısa sürede CHP Genel Merkezi’ne iadeiziyaret gerek” dedi. CHP Genel Başkanı bunu memnuniyetle karşıladı. Cumhurbaşkanı, Özel’e 15 Temmuz darbe gecesi gösterdiği direniş için teşekkürlerini iletti. CHP lideri de “Yaşananların tiyatro olduğunu hiç düşünmedim” ifadelerini kullandı. Mustafa Elitaş ise Özel’e “15 Temmuz gazisi” şeklinde takıldı.

Erdoğan'dan Özel'e: Sizin başkanlığınızda ivmelenen bir süreç var

Bu arada, Özgür Özel, “İstanbul’da deprem endişesi var. Deprem bakanlığı kurulması gerekiyor. Bu konu siyaset üstü. Biz gereken desteği veririz. Hatta bakan yardımcısı muhalefetten olsun” teklifinde bulundu. Ayrıca 28 Şubat mağduru Çetin Doğan gibi bazı mahkûmlar için hastalıklarından dolayı af istedi. Erdoğan bunları değerlendirme sözü verdi. Öğretmen atamalarında mülakatların kaldırılmasını isteyen Özel, Can Atalay için AYM kararının uygulanmasını önerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel’i seçim başarısından dolayı tebrik ederek “Sizin başkanlığınızda ivmelenen bir süreç var” ifadelerini kullandı. Birçok yabancı basın kuruluşunun da takip ettiği görüşmede dinî ve millî bayramlarda tebrikleşme kararı da alındı.

Öte yandan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de toplantının güzel geçtiğini belirterek “Cumhurbaşkanı’mız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini söyledi. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştirecekler” açıklamasını yaptı.

Giyside mavi detayı

Cumhurbaşkanı ile Özel’in benzer şekilde giyinmesi dikkat çekti. İkili tercihini lacivert takım elbise, mavi gömlek ve mavi kravattan yana kullandı, yakalarına Türk bayraklı rozet taktı. Lacivert güvenilirlik ve sadakat, mavi de sakinlik, dinginlik ve huzur ile özdeşleştiriliyor.

Erdoğan'ı en son Kılıçdaroğlu, Külliye'de ziyaret etmişti

İki partinin liderleri en son 8 yıl önce bir araya gelmişti. En son eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte, Erdoğan’ı 15 Temmuz’dan iki hafta sonra Külliye’de ziyaret etmişti.

Türkiye Gazetesi