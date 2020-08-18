Erdoğan'a ''Ya para saymayı bilmiyorsun ya da dayak yemedin'' çıkışı!

CHP'den, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığıyla ilgili açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 2 milyon liralık manevi tazminat davasıyla ilgili bir açıklama geldi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Anadolu'da söylenen bir deyişi hatırlattı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sen ya para saymayı bilmiyorsun ya da hiç dayak yemedin" diyerek seslendi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ ?

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajında "Mutfakta yangın var. Yurttaş, izlenen kötü siyasetin bedelini öder hale geldi. AKP’den beslenen dar bir çevre hariç AKP seçmeni de bu halde. AKP’den beslenenler memnun, dolar arttıkça onların gelirleri de artıyor. Erdoğan’ın serveti de artıyor. 83 milyon bir avuç insana çalışıyor. AKP’li bunu görüyor, mutfağında, tenceresinde görüyor. Erdoğan’a “Damadı görevden al” diyorum ama bir şey daha söyleyeyim. Erdoğan ailesi memleketi seviyorsa yurtdışındaki servetini Türkiye’ye getirsin. Milyarlarca paraları var. Şunun için eminim: Trump, “Senin servetini, mal varlığını inceleyeceğiz, aklını başına al” dediğinde Erdoğan hiç sesini çıkarmadı. Erdoğan Ailesi'nin Türkiye’ye vergi açısından da ihanet ettiğini çok iyi biliyoruz. Man Adası’ndaki olay buydu. Vergi cennetlerinden gelecek paranın vergilendirilmesini sağlayacak kararname 2006 yılından bu yana çıkarılmıyor (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 30/7). Çünkü Erdoğan Ailesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne vergi ödemek istemiyor" demişti.

ERDOĞAN'DAN 2 MİLYON TL'LİK DAVA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Kılıçdaroğlu'nun dün Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan röportajında Erdoğan'ın mal varlığıyla ilgili açıklamaları nedeniyle 2 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

İŞTE ÖZTRAK'IN AÇIKLAMALARI:

Saray açtığı tazminatla Sayın Genel Başkanımızı köşeye sıkıştıracağını düşünüyor. Ortaya atılan gerekçe ise Sayın Genel Başkanımızın dün bir gazeteye verdiği röportaj. Bu röportajda Erdoğan ve ailesinin mal varlığı hakkında söylediği sözler.

Hukuka göre manevi tazminatın miktarı bir taraf için zenginleşmeyecek şekilde belirlenir. Bu dava en baştan reddedilmelidir. Eğer bu dava kabul edilirse, mahkemenin 2 milyonun Saray'ın kibirli kişisinin zenginleşmeyeceğini kabul ettiği anlamına gelir. 2 milyon ile Erdoğan ailesinin bu miktarla zenginleşmeyeceği ortaya çıkar.

Sayın Genel Başkanımızın sözleri yeni gündeme getirdiği sözler değildir. 22 Ekim 2019'da yaptığı konuşmada, "Erdoğan'ın ey trump sen benim ailemin çocuklarımın mal varlığını mı araştıracaksın, araştırmazsan namertsin benim verilmeycek tek kuruş hesabım yoktur, ben hesap vereceksem Türk milletine hesap veririm" demesi gerekir demişti. Erdoğan bu sözleri dile getirdi mi? Getirmedi. Emparyal güçlere cevap verebildi mi? Veremedi. Oysa böyle bir durumda gerçek bir devlet adamının ne yapması gerektiğini önceki dönem genel başkanımız Deniz Baykal göstermişti. Yapılacak olan, kendine güvenmek budur. Wikileaks belgelerinde Erdoğan ile de ortaya iddialar atıldı. İsviçre'de hesapları olduğu söylendi. Ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. ABD Başkanı ahmak olma dedğinde hakaretleri yutuyor. Yetmiyor Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturduğunu unutuyor, bir de bakıyorsunuz Türkiye'nin cumhurbakanlığı koltuğu ABD seçimlerine meze oluyor. Trump 'Kendisi bir tek beni dinliyor' diye caka satıyor.

Bu sözler gündeme geldiği anda, bizim bunlarla işimiz olmadığını açıkça söyleidk. Duymak istmeyen kulaklar duymuyor.

Saray'ın Altun çocuğu bugün sosyal medyadan Biden'ın sözlerini neden 8 aydır gündeme getirmediklerini açıklamış. Biz bunu zaten biliyorduk ama muhalefet ne diyecek diye bekledik demiş. Sizleri orada süs diye mi oturtuyorlar? ABD'nin başkan adayı kalkmış ülkemizi aşağılarken, siz muhalefete tuzak kurmak için ülkeye edilen bu hakareti 8 ay boyunca sineye mi çektiniz? Bu nasıl devlet adamlığıdır? Bunu sadece siz değil, Erdoğan da çekiyor.

Sayın Genel Başkanımız 'Mal varlığını Türkiye'ye getir' dedi diye 2 milyonluk tazminat davası açmayı unutmuyor. Her zaman yaptığı gibi, aslında davanın muhatabını da paranın cinsini de yanlış seçiyor.