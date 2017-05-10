Erdoğan'dan ABD'nin silah kararına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’nin YPG’ye ağır silah verme kararı hakkında konuştu.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:

Kapı komşumuzda yaşanan insanı drama tepkisiz kalmadık. Bizim Suriye'ye sınırımız 911 kilometre. Şüphesiz ki bizi rahatsız eden terör eylemlerine karşı uzun zaman sabrettik. Ama belli bir noktadan sonra artık sabrın sonu geldi ve atılması gereken adımları atmaya başladık.

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3 milyon Suriyeliye kapısını açan Türkiye oldu. 25 milyar doların üzerinde orada yardım, gerek konteyner gerek çadır kent kurmak suretiyle orada yatırım sayılabilecek adımlar attık.

Bunun yanında terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğini, iyi terörist, kötü terörist böyle bir ayrıma gidilemeyeceğini ortaya koymaya çalıştık.

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DEAŞ terörüyle mücadelede tavrımız bugün de aynıdır hangi gerekçeyle olursa olsun, DEAŞ ile mücadele, bir başka terör örgütüyle yürütülmemelidir. Böyle bir adım, Suriye’nin ve bölgenin geleceğini tehlikeye sokacaktır.

SURİYE VE IRAK'TA HER GELİŞME MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR

Bir kez daha açıkça ifade ediyorum, Suriye ve Irak’ta her gelişme bizim için doğrudan milli güvenlik meselesidir. Bizler müttefiklerimizin terör örgütlerinin değil, bizim yanımızda yer alacaklarına inanmak istiyoruz. Bu konudaki tavrımızı, alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs’ta Başkan Trump ile yapacağımız görüşmede ayrıntılı biçimde kendilerine ifade edeceğim.

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Aynı şekilde 25 Mayıs’ta Brüksel’de toplanacak NATO zirvesinde müttefiklerimizle konuyu masaya yatıracağız.

Temenni ederim ki, şu ana kadar ortaya konulan, ifade edilen bazı gerçeklerden Amerika’ya gitmeden bir an önce dönülmüş olur. Çünkü bu olayları yaşayan biziz. Bu açıklamaları yapanların bu olaylarla yakından uzaktan alakası yok.

Suriye’de ne oluyor, Irak’ta ne oluyor, onlar bilmiyor, ama biz bunu yaşıyoruz. Bugüne kadar şehitlerimiz oldu. Onların tüm ailelerini güvenlik altına almak için bu mücadeleyi veren biziz. Temenni ediyorum ki yanlışta bir an önce dönülür.

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