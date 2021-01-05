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  4. 05 Ocak 2021 14:36

Erdoğan'dan, Bahçeli'ye evinde ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. İki liderin görüşmesi saat 14.00'te başladı.

Erdoğan'dan, Bahçeli'ye evinde ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşüyor. 

İki ismin sürpriz görüşmesinin yapıldığı yer de sürpriz niteliğinde.

Bugün yapılacak ziyaret, son altı günde Erdoğan ve Bahçeli arasında gerçekleşen üçüncü temas oldu..

Erdoğan, 30 Aralık’ta da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir süre görüşmüş, görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmamıştı.

Bu görüşmenin ertesi günü de Erdoğan ve Bahçeli bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Erdoğan’ın Bahçeli’ye yeni yıl tebriğinde bulunduğu belirtilirken güncel siyaset ve dış politika gelişmelerinin ele alındığı bildirilmişti.

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