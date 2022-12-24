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Erdoğan'dan doğalgaz açıklaması: ''Yeni müjdeler vereceğiz''

Erdoğan'dan doğalgaz açıklaması: ''Yeni müjdeler vereceğiz''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazla ilgili ''Pazartesi günü yeni müjdeler vereceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi günü yeni müjdeler vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Her kulaklarına üfleneni proje sanıyorlar. Bizse 20 yıldır her söz verdiği projeyi inşa etmiş bir kadroyuz.

Geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarına imza attık.

Erzurum'un kışı ve soğuğu meşhur ama bizim de ülkemizin dört bir yanını sarıp sarmaladığımız doğalgaz hatlarımız var. 

Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız.

Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak.

Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattımızın etüt çalışmalarını önümüzdeki yıl bitirip ihale aşamasına geçeceğiz. 

Etiketler recep tayyip erdoğan karadeniz doğalgaz müjde
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