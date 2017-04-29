Erdoğan'dan net mesaj: ''Asla müsaade etmeyiz''

Türkiye’nin güney sınırında bir terör koridorunun oluşmasına asla izin vermeyeceğini vurgulayan Erdoğan “Hele hele Kuzey Suriye’de bir devlet kurma teşebbüsüne giren malum bazı cahiller var. ‘Cahil cesur olur’ diyorlar ya buna asla müsaade etmeyiz” uyarısı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde bir devlet kurma teşebbüsünü “cahil cesareti” olarak değerlendirerek buna kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

Erdoğan, Merkezi ABD’de bulunan düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi’nin İstanbul’da bu yıl 8’incisini düzenlediği zirvede gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Neçirvan Barzani’nin de dinleyici olarak yer aldığı zirvedeki konuşmasında ve soru-cevap bölümünde satır başlarıyla şu mesajları verdi:

PKK’NIN YETİŞTİRMELERİ: Terör örgütlerine karşı sergilenen ikircikli tavrın bir an önce terk edilmesi gerekiyor. Bir terör örgütü eliyle diğerinin bertaraf edilmeyeceğini artık herkesin kabul etmesi lazım. Sırf DEAŞ ile mücadele ediyor diye PKK, YPG gibi terör yapılarının etnik temizlik faaliyetlerine, bölgede işlediği cinayetlere tepkisiz kalmak, yeni insanlık suçlarına davetiye çıkarmaktır. PYD’yi, YPG’yi biz tanırız. Bunlar bizdeki PKK terör örgütünün düşük çocuklarıdır. Onların yetiştirmesidir. Bunlar bize sorulmalı. Dostlarımız bunu bizden öğrenmeli.

CAHİL CESUR OLUR: Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanması kadar doğal bir şey yoktur. Tehditler sürdüğü müddetçe gereken her türlü tedbiri alacağız. Güney sınırımız boyunca bir terör koridorunun oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Hele hele Kuzey Suriye’de bir devlet kurma teşebbüsü içerisine giren malum bazı cahiller var. ‘Cahil cesur olur’ diyorlar ya o da o havalarda, kendine göre bakanlar kurulu oluşturuyor vesaire... Biz bunları karşılıksız bırakmayız ve Kuzey Suriye’de böyle bir devlet kuruluşuna da asla müsaade etmeyiz. Çünkü Suriye’nin bölünmesine karşıyız, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasından yanayız.

HEP BİRLİKTE TEMİZLERİZ YAHU: Rakka’da DEAŞ’ın 2500-5000 civarında militanı bulunuyor. Başını ABD’nin çektiği koalisyon güçleriyle Türkiye, ÖSO biz hep birlikte temizleriz yahu. Bu bizim için zor bir şey değil. Biz bu işi başarırız. Eğer biz, ABD koalisyon güçleri bunu başaramayacaksa biz niye varız? Bunu Sayın Trump’a da anlatacağım ‘Gelin bunu beraber halledelim ve terör örgütlerinden burayı temizleyelim’ diyeceğim.

‘Referandumla yeni dönem başladı’

Erdoğan’a 16 Nisan referandumu ve yakın sonuç çıkmasıyla ilgili soru yöneltildi. Erdoğan soruya ABD seçimlerini örnek göstererek şu yanıtı verdi: “Bakın, ABD’deki seçimlere. Bütün seçimlerde ne görürsünüz? Bakarsınız yüzde 51, yüzde 52 buralarda alınmış neticeler görürsünüz. Ne oldu? Birileri sokaklara döküldü. Bağırdılar, çağırdılar, yaktılar, yıktılar ama asıl olan duruştur. Sayın Trump duruşunu gösterdi. Şu anda ABD’de yönetim devam ediyor mu? Devam ediyor. Türkiye’de, bizim sistemimizde ise en çok oyu yüzde 51 oyla şuanda evet diyenler kazanmıştır. Hayır diyenler 48.6 almıştır. Bu şu demek değildir; bizler evet diyenler, hayır diyenleri dışlayacağız, öteleyeceğiz. Asla böyle bir şey olamaz.”

KAYBETTİNİZ: Dışarıda yapılan yalan yanlış kampanyalara kimse prim vermesin. Ben bu kampanyaları yapanlara sesleniyorum. Siz önce teröristleri ülkenizde saklamaktan vazgeçin. Özellikle Avrupa, bunlardan vazgeçin. Tamam, ‘Hayır’ kampanyasına destek verdiniz, kaybettiniz. Bundan sonra o defteri kapayın da Türkiye ile münasebetleri nasıl geliştireceğiz, buna gayret edin. Biz o kampanyayı yapmanıza rağmen kapımızı açıyoruz.

‘Dünyamız çalkantılı bir dönemden geçiyor’

Katılımcılara zirveye iştiraklerinden dolayı teşekkür eden ve zirvenin, üye ülkeler ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılki zirvenin ana temasının ‘Çalkantılı Bir Bölgeye Yönelik Trans-Atlantik Angajmanın Güçlendirilmesi’ olarak belirlenmesini isabetli bulduğunu söyledi. Dünyamız gerçekten de çalkantılı bir dönemden geçtiğine işaret ederek, karşı karşıya kalınan belirsizlikler sebebiyle, küresel geleceğin kestirilmesi ve yarına dair tahminleri yapılmasında zorlanıldığını belirten Erdoğan, “Bilhassa son yıllarda yaşadığımız sorunlar karşısında sergilenen atalet, tıkanıklık ve acziyet geleceğe dair karamsarlığı daha da körüklüyor. Küresel müesses nizam, coğrafyamızda meydana gelen krizler başta olmak üzere, bizleri doğrudan etkileyen meseleler karşısında etkinliğini yitiriyor” diye konuştu.

‘Çözümsüzlük üreten sistem’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği gibi platformların itibarının ise, buralardaki söz sahibi birkaç ülkenin kısa vadeli çıkar hesaplarına kurban edildiğini kaydeden Erdoğan, “Çözüm için kurulan mekanizmalar, değişim ihtiyacına cevap veremedikleri için, artık daha ziyade sorun üretir hâle gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında tesis edilen, Soğuk Savaş sonrasında ise küçük değişikliklerle tahkim edilen mevcut yapı, bundan nemalanan ülkeler tarafından, aynen korunmaya çalışılmaktadır. . Ya mevcut mekanizmalara format atacak, ya da ‘karamsarlık virüsünün’ bünyemizi daha çok sarmasını seyredeceğiz. Ya tabandan gelen değişim rüzgârını yönetecek, ya da bu rüzgârın kasırgaya dönüşüp bizleri yok etmesini bekleyeceğiz. Hiç şüphesiz, bu olumsuz tabloyu olumluya dönüştürmek, krizi fırsata çevirmek elimizde” diye konuştu.

Barzani’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlantik Konseyi Zirvesi’nin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani’yi Mabeyn Köşkü’nde kabul etti. Saat 17.00’de başlayan ve basına kapalı yapılan kabul yaklaşık 45 dakika sürdü.