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Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti için olay olacak ''Öcalan'' iddiası

Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti için olay olacak ''Öcalan'' iddiası
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İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretiyle ilgili olarak ''Abdullah Öcalan ile görüşüldüğünün delilidir'' dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, Halk TV'de yayımlanan 'Sansürsüz' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır gezisine ilişkin aldıkları duyumları anlattı.

Çıray "Sayın Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır ziyareti Abdullah Öcalan ile görüşüldüğünün delilidir" ifadelerini kullanarak Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili aldığı duyumları şöyle aktardı:

"İktidar medyası ve iktidar İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinden bu yana Millet İttifakı'nı dağıtmak için tüm stratejileri kullandı. Hatta teröristbaşı Abdullah Öcalan dahil. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır ziyareti Abdullah Öcalan ile görüşüldüğünün delilidir. Bize gelen bilgiler bu yöndedir. Siyasi iktidar sözde bir çözüm projesi ile vatandaşı kandırmak adına ortaya koymaya çalışıyor ama yine duyumlarımızı göre 'Artık beni dinlemiyorlar, siz gidin biraz halkı ikna edin demiş teröristbaşı... Ondan sonra gelin konuşalım' demiş diye önemli duyumlara sahibiz.

ÖNEMLİ BULMASAM SÖYLEMEZDİM
Bu duyumları önemli bulmasaydım burada söylemeyeceğimi yıllardır beni bürokrasiden ve siyasetten tanıyan birileri olarak takdir edersiniz. Dolayısı ile yeni bir çözüm süreci peşindeler. Bu konuda da Abdullah Öcalan'la problemleri yok. Ancak Güneydoğu'da yaşayan yurttaşlarımızla problemleri var. Bugün Güneydoğu'da politize olmuş seçmene kim gider 'Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy ver' derse asla onları dinlemeyecekler."

 

Etiketler aytun çıray diyarbakır recep tayyip erdoğan abdullah öcalan
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