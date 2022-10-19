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Erdoğan'ın eski doktoru Akşener'in başdanışmanı oldu

Erdoğan'ın eski doktoru Akşener'in başdanışmanı oldu
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İYİ Parti’ye katılan Turhan Çömez, “Bugün, Genel Başkan Sayın Meral Akşener tarafından başdanışmanlık görevine atandım. Benim için büyük onur” dedi.

Erdoğan'ın eski doktoru olarak kamuoyunda bilinen Eski AKP Milletvekili Turhan Çömez İYİ Parti’ye katılmış, Çömez’in rozetini de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin geçen haftaki grup toplantısında takmıştı.

AKŞENER'İN BAŞDANIŞMANI OLDU
Turhan Çömez, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Meral Akşener’in kendisini başdanışman olarak atadığını duyurdu.

 Çömez’in paylaşımı şöyle:
“Bugün, Genel Başkan Sayın Meral Akşener tarafından başdanışmanlık görevine atandım. Benim için büyük onur. Güveni için kendilerine, İYİ Parti yönetimine ve tüm İYİ Parti ailesine şükranlarımı sunuyorum.”

NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Sözcülüğü görevine, bugün TBMM Grup Toplantısı'nda partiye katılan Habertürk gazetesi yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu getirilmişti.

Etiketler erdoğan danışman iyi parti
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