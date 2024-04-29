Erdoğan'ın hedefinde yine CHP vardı: ''30 kişi öldü, sesleri solukları çıkmadı''

AFAD'ın Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, konuşmasında CHP'yi hedef alırken "lafa gelince işçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların sesi soluğu çıkmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığında DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun su birikintisinde hayatını kaybetmesi ve Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında 29 işçinin ölmesiyle ilgili CHP'yi hedef aldı.

Erdoğan, "İşçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların bu olaylarda sesi soluğu çıkmadı" dedi.

Erdoğan, 6 Şubat depremlerine de değindi. Depremlerin ardından yaptıklarıyla övünen Erdoğan, "Asrın felaketin üstesinden asrın birlikteliğiyle geliyoruz" dedi.

Öte yandan depremde muhalefetin tutumunu da eleştirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Karadeniz'de 13 bölgede risk azaltma faaliyetlerine başlıyoruz. Derelerimizdeki temizlik ve ıslah çalışmalarına hız vererek, yoğun yağış dönemi başlamadan gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz.

Depremler, seller, heyelanlar, yangınlar gibi tabiat olaylarının önüne geçemeyiz ancak zararları en aza indirmek elimizdedir. Görevimiz her türlü önlemi almak ardından da Rabbimizin takdirine teslim olmaktır.

İstanbul'un göbeğindeki bir parkta basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşında bir evladımız hayatını kaybetti. Gayrettepe'deki gece kulübü yangınında 29 emekçi kardeşimizi, Antalya'da teleferik faciasında bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik. İşçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların bu olaylarda sesi soluğu çıkmadı.

6 Şubat depremlerinde aynı kesimlerin aldıkları tavırları gayet iyi hatırlıyoruz. Devletimizin kurumlarına karşı çok yoğun bir linç kampanyası yürüttüler. Yalan ve çarpıtma üzerinden resmi kurumlarımız, askerimiz, polisimiz fütursuzca eleştirildi. Vicdanları yaralayan ithamların muhatapı olduk. Bu kirli kampanyayı sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizi hedef alacak kadar ileriye götürdüler.

Ekonomik zorluklarımız depremin omuzlarımıza bindirdiği yükle daha da ağırlaştı. Asrın felaketin üstesinden asrın birlikteliğiyle geliyoruz. 80 bine yakın konutu ve köy evini teslim ettik. Her ay 10-15 bin konutun teslimatını yaparak yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz.

6 Şubat depremleri ülkemiz açısından bir kırılma noktası olmuştur. Afete hazırlık bakımından attığımız her olumlu adımın faydasını gördük. Afet yönetimi farklı kurumların uhdesindeydi. Söz konusu görevleri bir araya toplayarak 2009'da AFAD'ı kurduk. Devletimizin ilgili tüm kurumlarını afet öncesi ve sonrası süreçlere dahil ederek koordinasyon ve işbirliğini güçlendirdik. DSİ, orman yangını, sel ve taşkınlarda mücadele noktasında vazgeçilmez roller üsleniyor.

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi yanı sıra TOKİ ile sağlam binalar inşa ettik. Bina sayısı 1 milyon 351 bini aştı. 3,3 milyon konutun inşasını tamamladık. TOKİ binalarımız 6 Şubat depremlerinden alnının akıyla çıktı.