Gözler YSK'da... Erdoğan 3. kez aday olabilecek mi ?

Yaklaşan 2023 seçimleri öncesi Cumhurbaşkanlığı için yeniden adaylığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3'üncü kez aday olup olamayacağı için gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı olacağını açıklamasının ardından Anayasa’ya göre 3. kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar yeniden başladı.

Aralarında hukukçuların da olduğu pek çok kişi, ‘bir kimsenin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebileceği’ hükmünün yer aldığı Anayasa’nın 101. maddesini işaret ederek Erdoğan’ın 2023’te aday olamayacağını öne sürüyor.

İktidar kanadı ise Erdoğan’ın ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde sadece bir kere seçildiği için adaylığının önünde bir engel bulunmadığını savunuyor.

LDP, konuyu yazılı olarak Yüksek Seçim Kurulu’na sordu. Şimdi gözler YSK'dan gelecek yanıtta.