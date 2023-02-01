Gültekin Uysal'dan çirkin sözler: ''Çocukluğunda tecavüze uğramış gibi...''

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a skandal sözlerle yüklendi. ''Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile iftiralar atıyorsun'' ifadelerini kullanan Uysal, daha sonra paylaşımını silerek özür diledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden birbirine girdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni ile ilgili Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaptığı konuşmada "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı? Türkçe Olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete el koymasına göz yuman, işbirliği yapan diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu? Çıkın Türkiye’yi ne kadar sevdiğinizi açıklayın" ifadelerine Demokrat Parti'den yanıt geldi.

Çocukluğunda tecavüze uğramış psikolojisi ile...

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından Özdağ'a verdiği yanıtta "Şeref yoksunu Ümit Özdağ'a cevabımdır" diyerek şunları kaydetti: "Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim."

Erdoğan ve Bahçeli'ye gelince kuzu gibisin

Tartışmaya dahil olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da Özdağ için "DP Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal için Saidi Nursinin müridi diyen, kimin müridi olduğu belli olmayan Ümit Özdağ. Gültekin Uysal adamlığının ZEKATINI verse sana 40 yıl yeter. Erdoğan'a ve Bahçeliye gelince kuzu gibisin. Millet İttifakına serçelik yapıyorsun. YAZIKLAR OLSUN" ifadelerine yer verdi.

Soylu sana 'hayvandan da aşağı' dediğinde...

Cemal Enginyurt ardından, Özdağ'ı etiketleyerek "Süleyman Soylu sana "Hayvandan daha aşağı" dediğinde, Soyluyu kınamıştım. Fakat görüyorum ki sen her türlü hakareti hak ediyorsun. Gültekin Uysal'la derdin nedir? Millet İttifakı'na düşmanlığın niye? Sırf üç beğeni alacağım diye yaptığın edepsizliğe tepkimiz sürecektir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ümit Özdağ'dan yanıt geldi

Ümit Özdağ ise Gültekin Uysal'ın açıklamasını alıntılayarak şu yanıtı verdi: "Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı tanımak için bu twiti okuyun"...

Gültekin Uysal özür diledi

Tepkilerin ardından paylaşımını silen Uysal, yeni bir açıklama yaparak özür diledi.

Uysal paylaşımında, "Hakaret, tahrik ve iftirayı meslek edinmiş, neye ve kime hizmet ettiği malum @umitozdag tarafından zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma kasıtlı saldırılarına karşı kastımı aşan çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden kamuoyuna üzgün olduğumu ve özrümü beyan ediyorum" ifadelerini kullandı.