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Hakan Fidan'a yeni basın danışmanı

Hakan Fidan'a yeni basın danışmanı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Lütfullah Göktaş'ı basın başdanışmanı olarak görevlendirdi.

2019-2023 yıllarında Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olan Göktaş, şubat ayında görevini tamamlayıp yurda dönmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı bünyesinde merkez büyükelçi olarak görev aldı. Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından basın başdanışmanı olarak görevlendirildi. Büyükelçi Göktaş, konvansiyonel ve dijital medya ile ilişkilerin düzenlenmesi ve koordinasyonunun yanı sıra, basınla ilgili tüm faaliyetlere ve açıklamalara yönelik içerik oluşturma işini de üstlenecek.

Göktaş, 10 Ağustos 2014’ten 2018 sonuna kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın başdanışmanı olarak görev yapmıştı. Göktaş, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde ise 2011-2014 yılları arasında Başbakanlık Basın Başmüşaviriydi. Büyükelçi Göktaş’a 2018’de İtalya, 2022’de ise Vatikan tarafından devlet nişanı tevcih edilmişti. 

Hakan Fidan'a yeni basın danışmanı - Resim : 1

Etiketler hakan fidan Lütfullah Göktaş basın danışmanı
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