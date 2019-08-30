HDP'den Erdoğan'a: '136 bin 646 liralık hediyeyi aldınız mı almadınız mı?'

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Parti Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kayyım atamalarına karşı Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmak için girişimlerde bulunacaklarını açıklayan Kubilay, grup yönetiminin bunun için çalışacağını açıkladı. Meclis’in tatilde olduğu dönemde olağanüstü toplantı çağrısı için 120 milletvekilinin imzası gerekiyor. Bu durumda HDP dışındaki siyasi partilerden milletvekillerinin de bu çağrıya destek verilmesi gerekiyor. Bu kapsamda HDP’nin CHP grubundan destek için görüşme talebinde bulunması bekleniyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “HDP’nin Meclis’in olağanüstü toplantıya çağrılması için destek istemesi durumunda tutumunuz ne olur?” sorusuna “Yetkili kurullarda değerlendirdikten sonra bir karar veririz” yanıtı verdi.

HDP Sözcüsü Kubilay’ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

İÇİŞLERİ BAKANI RÜŞVETİ İTİRAF ETTİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Mardin kayyımından hediye aldınız mı diye sordum. İçişleri Bakanı kendisinin hediye almadığını ancak, yapılan harcamaların devlet büyüklerini ağırlamaya yönelik “bütçeleme” olduğunu açıklayarak bu vesileyle rüşveti itiraf etmiş oldu. Bakanların bir kısmı açıklama yaptılar. Ancak faturalarda adı geçen Cumhurbaşkanından, Saray’dan henüz bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanından da açıklama bekliyoruz. 136 bin 646 liralık hediyeyi aldınız mı, almadınız mı?

KAYYIMGATE SKANDALI: Yolsuzluk belgelerinde adı geçenler hediye almadıklarını açıkladıklarına göre o zaman ortada büyük bir skandal, büyük bir sahtekarlık var. KayyımGate skandalı desek yeridir. Süleyman Soylu dahil, faturalarda adı geçen bakan ve siyasiler eğer sizler bu hediyeleri almadıysanız valiniz yolsuzluk batağına gömülmüş durumda. Daha kötüsü ise bu vali hala iş başında, görevden alınmış değil. Bunun hesabını sormayacak, kayyım valinizi görevden almayacak mısınız?

ERDOĞAN YARGIYA DİREKTİF VERİYOR: Erdoğan’ın “…inşallah Meclis açıldığı andan itibaren bu noktada önümüzde birçok dosyalar var. Bu dosyaların hepsi masaya yatacak. Ondan sonra da Meclis gereken kararını verecek” diyerek doğrudan doğruya yargıya direktif veriyor: Üç büyük şehir belediyesine yapılan kayyım darbesi tutmamış olacak ki, şimdi mecliste HDP’li vekillere yönelik yeni bir siyasi darbenin yasal kılıfını uydurmak için harekete geçin diyor.

SEÇİM MAĞLUBİYETİNİN RÖVANŞINI KÜÇÜK ORTAĞINDAN ALSIN: 31 Mart seçimlerinin ve 23 Haziran seçimlerinin rövanşını almak istiyorsa, onun muhatabı ne HDP’dir ne demokrasi güçleridir. Rövanş alınacak tek muhatap kendisi ve küçük ortağıdır. Çünkü ülkeyi savaş batağına sürükleyen, şiddet sarmalına sokan kendi politikalarıdır, ırkçı ve tekçi zihniyetleridir.

KAYYIM DİRENİŞİ DEVAM EDECEK: Kayyım darbesine karşı direnişimiz demokratik ve meşru zeminlerde eş belediye başkanlarımız görevlerine iade edilinceye kadar kesintisiz biçimde sürecek. HDP’nin de içinde yer aldığı demokrasi güçleri bu yıl 1 Eylül’de ülkeye ve bölgeye yönelik barış taleplerini kayyım darbesine karşı direniş çizgisiyle birleştirecek. ‘Onurlu Barış İçin Demokratik Çözüm’ şiarıyla Van, Amed, Adana, Mersin, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilecek mitinglerle alanlara taşıyacak.

MECLİS’İ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRACAĞIZ: HDP kayyım darbesine karşı TBMM’yi de bir olağanüstü toplantıya çağırma girişimine başlayacaktır. Yerel yönetimlere darbe yapıldığı, halkın seçme seçilme hakkının gasp edildiği bir durumda meşruiyetini halkın seçme ve seçilme hakkından alan meclisin Kayyım darbesine seyirci kalması kabul edilemez. Bu konuda grup yönetimimiz gerekli çalışmaları ve hazırlıkları yapıyor.