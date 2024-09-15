HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: ''Ahmağa anlatır gibi söyleyeyim 4’üncü madde olmasın istiyoruz''

Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni anayasa tartışmalarında "Ahmağa anlatır gibi söyleyeyim 4’üncü madde olmasın istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen ve Milletvekili seçimlerinde de AK Parti'nin listelerinden TBMM'ye giren HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu anayasanın 4. maddesine karşı olduklarını "Ahmağa anlatır gibi söyleyeyim 4’üncü madde olmasın istiyoruz" diyerek ilan etit.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı bir programda anayasanın 4’üncü maddesinin gelecek nesillerin iradesine ipotek koyduğunu ileri sürerek, “Ahmağa anlatır gibi anlatıyorum. Kameraya bakarak söyleyeyim, Anayasa’nın 4. maddesi olmasın diyoruz” dedi.

ANAYASA’NIN 4’ÜNCÜ MADDESİ

HÜDA PAR’ın kaldırılmasını istediği ilgili Anayasa maddesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini ortaya koyan ilk üç maddenin değiştirilemezliğini vurguluyor. O madde şöyle:

1. Devletin şekli

MADDE 1– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

2. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

3. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

4. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4– Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.