''İBB iştiraklerinin genel müdürleri istifa etti'' iddiası !

İBB bütçesinin yüzde 60’ını yöneten 29 iştirakın genel müdürlerinin yönetim kurullarındaki görevlerinden ise yarın istifa etmeleri bekleniyor.

Kulis bilgisine göre, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Faruk Kacır'ın çıkış işlemleri başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevlerinden istifa etmelerine rağmen belediyeye ait şirket yönetimlerinden ayrılmayan isimlere 2 Temmuz 2019 tarihinde çağrı yapmıştı. Belediyeye ait şirket yönetimlerinde bulunan isimler İmamoğlu'nun çağrısına 15 gün sonra yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile akrabalık ilişkisi bulunan Göksel Gümüşdağ'ın da SPOR İstanbul A. Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürdüğü belediye iştiraklerinde eleştirilerin odağını oluşturan diğer kişiler şöyleydi:

İstanbul Otobüs A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Hacımustafaoğlu.

İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Bulut.

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karalı.

KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Macit.

BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Kalkancı.

Metro İstanbul AŞ ile İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Karahan.

İstanbul İmar İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Karaismailoğlu.

İBB iştiraklerinin listesi şöyle:

İstifa etmeyen isimler tartışma yaratmıştı

Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından belediyedeki görevlerinden istifa ettiğini açıklayan Hayri Baraçlı ve ekibinin belediye şirketlerindeki görevlerine devam etmeleri tartışma yaratmıştı.

Bunun üzerine eski İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, istifa ettikten sonra İBB iştiraklerindeki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin kendiliğinden sona erdiğini belirterek, tekraren istifa etmesinin hukuken 'anlamsız' olduğunu söylemişti. İmamoğlu ise belediye iştiraklerinden istifa etmeyen yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Belediye iştiraki şirketlerin yapısı

Yasaya göre belediyeler kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabiliyor. Belediye şirketlerinin kuruluşuna ilişkin usul ve esaslar, şirket organları ve görevleri, şirket yönetiminin oluşturulması, özel şirketlerde olduğu gibi 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi.

Şirketler nasıl oluşuyor?

Belediye iştiraki şirketler genel kurul pay sahiplerinden oluşuyor. Belediye şirketlerinde pay sahibi ise belediye tüzel kişiliği. 5393 sayılı Kanunun 37'nci maddesine göre, belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi belediye başkanının kendisi. Belediyenin ortağı olduğu şirketlerin genel kurullarında belediyeyi temsil etmek yetkisi de belediye başkanına olan Ekrem İmamoğlu'na ait.