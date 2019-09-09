İBB Meclisi'nde vakıf tartışması: Bir kaç aile belirleyemez

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin Eylül ayı birinci oturumuna vakıf tartışması damga vurdu. AK Partili sözcüler, İBB’nin tarikat ve cemaat bağlantılı vakıflara sağlanan olanakların kesilmesine kürsüden yaptıkları konuşmalarla tepki gösterdiler. AK Partili İBB 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı’nın kürsüden yaptığı konuşma ise bardağı taşırdı. AK Parti’li Kalaycı, savunduğu vakıflarda yetişen çocuklara gönderme yaparak, CHP’lilere “uykularınızı kaçırır” dedi.

Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önce, “Ömer Faruk Bey kibir cümlesini size iade ediyorum” dedi. İmamoğlu sonrasında ise, “Devletin vakıflarla ilişkisi eşit yürür. Birkaç aile ferdinin oluşturduğu ilişkiler veya kişiler devletin vakıf politikasını belirleyemez. Devletin vakıf politikasını belirleyecek yüzlerce vakıf vardır bu ülkede. Biz eşitlikçi davranacağız ve üç beş vakıfa bırakmayacağız bu işi” dedi.

AK Partili Kalaycı’nın “uykularınızı kaçırır” sözlerine ise İBB Başkanı İmamoğlu, “Bu ağır bir ithamdır. Benim uykumu kaçıracak tek bir Türk evladı bu memlekette yaşamıyor. Hele benim gençlerim benim uykumu kaçırmak içinde yetişmiyor ülkemde. Siz öyle birileri yetişiyor diye düşünüyorsanız yazık. Tek bir Türk evladı onun için yetişmez” ifadelerini kullandı.