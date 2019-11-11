İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan ''su zammı'' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 1 Aralık'tan itibaren suya yapılacak yüzde 20 zam hakkında açıklama yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 1 Aralık'tan itibaren suya yapılacak yüzde 20 zam hakkında gelen tepkilere yanıt verdi.
Murat Ongun'un su zammıyla ilgili açıklaması şöyle:
"İSKİ, 2020 yılı su fiyatlarında neden artış yapmak zorunda kaldı:
Kimyasal madde girdi maliyetlerinin enflasyonla aşırı yükselmesi
Elektrik ve doğalgaza gelen olağanüstü zamlar
Eski yatırım projelerinin (çevre ve atık su) halen devam etmesi"
İstanbul'da suya yüzde 20 zam geldi !
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