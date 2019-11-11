İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan ''su zammı'' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 1 Aralık'tan itibaren suya yapılacak yüzde 20 zam hakkında açıklama yaptı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 1 Aralık'tan itibaren suya yapılacak yüzde 20 zam hakkında gelen tepkilere yanıt verdi.

Murat Ongun'un su zammıyla ilgili açıklaması şöyle:

"İSKİ, 2020 yılı su fiyatlarında neden artış yapmak zorunda kaldı:

Kimyasal madde girdi maliyetlerinin enflasyonla aşırı yükselmesi

Elektrik ve doğalgaza gelen olağanüstü zamlar

Eski yatırım projelerinin (çevre ve atık su) halen devam etmesi"

İstanbul'da suya yüzde 20 zam geldi !