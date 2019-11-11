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  4. 11 Kasım 2019 23:48

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan ''su zammı'' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün yaptığı yüzde 20'lik su zammı hakkında açıklamalarda bulundu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan ''su zammı'' açıklaması
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 1 Aralık'tan itibaren suya yapılacak yüzde 20 zam hakkında açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 1 Aralık'tan itibaren suya yapılacak yüzde 20 zam hakkında gelen tepkilere yanıt verdi.

Murat Ongun'un su zammıyla ilgili açıklaması şöyle:

"İSKİ, 2020 yılı su fiyatlarında neden artış yapmak zorunda kaldı:  

Kimyasal madde girdi maliyetlerinin enflasyonla aşırı yükselmesi  

Elektrik ve doğalgaza gelen olağanüstü zamlar  

Eski yatırım projelerinin (çevre ve atık su) halen devam etmesi"

İstanbul'da suya yüzde 20 zam geldi !İstanbul'da suya yüzde 20 zam geldi !

 

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