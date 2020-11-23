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  4. 23 Kasım 2020 16:06

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda biri gri listede yer alan 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Yıldırım- 8 operasyonu kapsamında; Mardin-Dargeçit kırsalında Jandarma İHA tarafından tespit edilen teröristlere yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile operasyon başlatıldı. Jandarma Atak Helikopteri ve J-SİHA unsurlarının da kullanıldığı, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Mardin’de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “gri” kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu tespit edildi'' denildi.

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