İmamoğlu'ndan Erdoğan'a ''defter'' yanıtı !

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir ziyaretine yönelik eleştirileriyle ilgili açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, “Anıtkabir özel defterini almışlarsa bir daha gider bir daha yazarız” dedi.

İstanbul’da yerel seçim sonuçlarına yönelik itirazların ardından sayımlar devam ederken Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

İmamoğılu, “Biz yönetmeyi beceririz, hiç kuşkuları olmasın. Benim elim kolum bağlı değil. Sırtımı 16 milyon vatandaşıma yaslayacağım. Herkesi çalışmaya davet edeceğim. İstanbul yenilenmiş bir demokrasi hikayesinin merkezi olacak. Bunu başarabiliriz, benim ruhum buna çok uygun” dedi.

İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir ziyaretine yönelik açıklamalarının sorulması üzerine “Usul konusunu daha sonra konuşuruz. Anıtkabir’e ne zaman fırsat bulsam giderim. Defteri almışlarsa bir daha gider bir daha yazarız. Sorun olmaz. İstanbul’da usule niye bakmıyorlar, yorum yapmıyorlar. Onu da düzeltirlerse sevinirim. Anıtkabir’e gitmek benim kararımdı, yönlendirme olmadı. Seçimi kaybetsem de gitecektim” dedi.

İstanbul’un bazı ilçelerinde başka tartışmalar başlatıldığını dile getiren İmamoğlu, “İster sağdan sola ister soldan sağa saysınlar bir şey değişmeyecek. Kaybetmek bu kadar zor mu? Teslim etmeyi bilin. En fazla AK Parti’lileri üzüyorlar. Yanlış yapıyorlar, nereye kadar” dedi.

Sonuçları YSK’nın da kendilerinin de güncellediğini ifade eden İmamoğlu, “Algı yaratıyorlar. Şu anda 18 bin civarında oya inmiş durumunda” şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan yerel seçimler için dikkat çeken açıklama

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

"Böyle bir şeyi yazma hakkın yok" Bir Anıtkabir olayı yaşandı. Beyfendi İstanbul'dan çıkıp gidiyor. Mazbatanı almadığın halde Anıtkabir'in protokol işleminden haberi yok. Onlar da yanlış kılavuzluk yapıyor. Böyle bir şeyi yazma hakkın yok. Bu yaptığı protokol usulü açısından yanlıştır. Hiçbir zaman bizler oradaki usule erkana aykırı hareket etmemişizdir. Ne oldu? Milli Savunma Bakanlığı defteri oradan çekti, aldı."