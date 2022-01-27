İmamoğlu'nun MOBESE tepkisine Bakan Soylu'dan tek cümlelik yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE kayıtlarının paylaşılmasına ilişkin tepkisine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tek cümlelik "Dedikodu değil, iyiliğin zamanı" yanıtı geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE kayıtlarının paylaşılmasına ilişkin tepkisine yanıt verdi. Soylu, "Dedikodu değil, iyiliğin zamanı" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott ile buluşma anlarına ilişkin MOBESE kayıtlarının paylaşılmasına tepki gösterdi.

Dün AKOM’da düzenlediği basın toplantısında konuşan İmamoğlu, "Bu konunun devletimizin imkanları kullanılarak bir Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerasının görüntülerinin böylesi bir magazinsel, kaotik bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin, sağlanmasının karşısında ben takipçi olacağım. Bu çok çok önemli bir meseledir. Kişisel de bir meseledir. Ben bu konudaki düşüncemi İstanbul Valisi sayın Ali Yerlikaya’yla dün paylaştım. Tereddütlerimi gidermekle görevli olduğunu söyledim. Çünkü ona bakan yetkililer var. Kaldı ki özellikle kamera sistemleri, bir suçun önlenmesi, bir suçlunun tespiti, bir kazanın tespiti için kullanılır. Biz de burada kamera sistemi kullanıyoruz. Ama buradan hiçbir arkadaşım, hiçbir görüntüyü bir yere servis edemez. Bunun kuralları vardır. Şunu söyleyelim; Genel Başkanımız da bazı takip, dinlenme vs iddiaları da dile getirdi. Biz bundan çekinmeyiz. Hukuksal tarafı ayrı bunlar varsa eğer" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi: "MOBESE gibi hususların ne için kullanılacağı yazıyor. Bu sürecin bir parçası olarak servis ediliyor ve birileri bunları kullanıyor. Bu önemli bir meseledir. Bunu yapan kimse, bunun talimatını veren kimse, buna müsaade eden hangi sistemse… Önemini gözlerimin içine bakan her insan anlayabilir. Mevcut konunun önüne geçmesin diye bu kadar konuşuyorum ama önemini nasıl hissettiğimi ne kadar önemli bulduğumu ve takipçisi olacağımı, hukuki mücadelemi ısrarla sürdüreceğimi buradan bildireyim."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afganistan İnsani Yardım Treni Uğurlama Töreni"ne katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin 'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE'lerle ilgili açıklaması oldu' sözlerine, "Arkadaşlar; dedikodu değil, iyiliğin zamanı" yanıtını verdi.