İsrail'i kınayan tezkere Meclis'te kabul edilidi: ''Netanyahu ve çetesi hesap verecek''

TBMM Genel Kurulunda, tüm siyasi parti gruplarının oylarıyla İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında, 'Dışişleri Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Genel Kurulun gündem bölümünde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan 'İsrail'in Refah Katliamlarına Karşı Bildiri' başlıklı tezkere okundu. Tezkerede, İsrail'in, uluslararası mahkemelerin tüm kararlarını hiçe saymaktan vazgeçmediğini belirtilerek, "İşgalciliği ve zalimliğiyle bilinen Netanyahu yönetimindeki İsrail, sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürmektedir. Uluslararası Adalet Divanını, 'Operasyonların durdurulması' kararına rağmen Siyonistlerin vahşeti tüm dünyanın gözü önünde devam etmektedir. İnsanlık cephesi karşısında yalnız kalmaya mahkum İsrail'in Gazzelilere uyguladığı baskı ve zulüm politikaları tüm Filistin’i yaşanmaz hale getirmektedir. İşgalci İsrail yönetimi, Gazzeli kardeşlerimizin güvenli alan olarak gösterilen Refah'taki çadırlarını dahi yakıcı silahlarla bombalayarak yüzlerce masumun kanına girmiştir. Uluslararası antlaşmaları ve hukuk kurallarını hiçe sayan Netanyahu ve çetesi, bu cinayetlerle dünyada eşi benzeri olmayan bir ırkçılığı pervasızca sergilemektedir" denildi.

'NETANYAHU VE ÇETESİ HESAP VERECEK'

Son Refah saldırısıyla insanlığa karşı suçların en rezil örneğini gerçekleştiren İsrail'in eylemlerinin, apartheid rejimi uygulamalarının da ötesine geçerek bir soykırıma dönüştüğü kaydedilerek, "Bu katliamlara ve insanlık suçlarına sessiz kalmamak her bir ferdin ve insan haklarına değer veren her bir ülkenin boynunun borcudur. Vicdanlı, adil halkların başını çektiği insanlık cephesi nasıl ki Holokost’u lanetlemekteyse, bugün de Siyonist çetenin Holokost’un ardına sığınarak Gazzelilere yönelik gerçekleştirdiği bu katliamları ve İsrail yönetimini tel’in etmektedir. Uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan katliamları bir kez daha lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla tek ses olarak, İsrail’in durdurulması ve ateşkesin sağlanması yönündeki tavrını uluslararası camiada açıkça ilan etmektedir. Milletimizin kalbi de masum Gazze halkıyla birliktedir. Refah’tan gelen görüntüleri hiçbir zaman unutmayacak ve yaşanan katliamın faillerinin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için çaba sarf etmeye aralıksız devam edeceğiz. Netanyahu ve çetesi, insanlık vicdanında mahkum edildiği gibi uluslararası mahkemeler önünde de yaptıklarının hesabını verecektir" ifadelerine yer verildi.

'İSRAİL YÖNETİMİ TAMAMEN YALNIZLAŞTIRILMALI'

Ayrıca, TBMM'nin uluslararası camiada Filistin'i desteklemeye devam edeceği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"TBMM olarak, İsrail’i durdurmak adına tüm dünya milletlerine ve meclislerine sesleniyoruz. Uluslararası toplum ve devletler, Filistin’in tanınması gibi hakkaniyetli ve zorunlu adımları atmaya süratle devam etmeli ve İsrail yönetimi tamamen yalnızlaştırılmalıdır. Esas gaye, Filistin halkının insan haysiyetine uygun bir hayata kavuşturulmasıdır. Bu sebeple, öncelikle katliamların derhal durdurulması için harekete geçilmelidir. TBMM olarak ilgili tüm kurumlarımızla birlikte, hukuki süreci özenle takip ederek, uluslararası camiada Filistin’e destek sağlamaya devam edeceğiz. Son Refah saldırılarının sorumluları da cezasız kalmayacaktır. Bu vesileyle, BM Güvenlik Konseyi’ni acilen toplanmaya ve İsrail’in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz. İnsanlık onuruna ve uluslararası hukuka saygı gösterilerek, masum insanların can güvenliği ivedilikle sağlanmalıdır."

DHA