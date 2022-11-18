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İşsiz vatandaş ağlaya ağlaya yardım istedi

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Kilis ziyareti sırasında yanına yaklaşan ve işsiz olduğunu söyleyen bir vatandaşın ağlayarak yardım istediği anlar Türkiye'nin acı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kilis’te yurttaşların sorunlarını dinledi. 6 çocuk babası bir yurttaş, işsiz olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu’ndan yardım istedi. Yaşadığı sorunları Kılıçdaroğlu’na anlatırken gözyaşlarını tutamayan yurttaş, “Benim çocuklarım aç; 6 tane kızım. İşim yok, iş istiyorum. Allah için. Çocuklarım aç. Ekmek param yok. Evim kira” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, çevresindekilere yurttaşın bilgilerinin alınması için talimat verdi.

Etiketler işsiz işsizlik kilis işsiz vatandaş kemal kılıçdaroğlu chp
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