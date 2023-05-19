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İttifak ortağı Adalet Partisi'nden Erdoğan - Oğan görüşmesiyle ilgili açıklama

İttifak ortağı Adalet Partisi'nden Erdoğan - Oğan görüşmesiyle ilgili açıklama
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Erdoğan - Sinan Oğan görüşmesiyle ilgili olarak Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

14 Mayıs'ta adayların yeterli oyu alamamasından dolayı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için gözler ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'na çevrildi.

Sinan Oğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. 1 saat süren görüşmenin ardından taraflardan açıklama yapılmadı.

'SİYASETİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRECEK'
Konuyla ilgili ATA İttifakı üyesi Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Öz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun mesajlar atarak neler oluyor hocam diyen saygıdeğer dostlarım; lütfen biraz sabır! Yapacağımız açıklamalar gündemi sarsacak ve siyasetin yönünü değiştirecektir."

Etiketler erdoğan sinan oğan görüşme ittifak adalet
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