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İYİ Parti lideri Dervişoğlu’ndan seçim itirafı

İYİ Parti lideri Dervişoğlu’ndan seçim itirafı
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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu siyaseten AK Parti'nin başarısını kabul ederken en büyük kaybedeni de açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, gazete ve televizyonların temsilcileri ile Ankara'da buluşma gerçekleştirdi.

AK Parti’nin siyaseten başarılı olduğu değerlendirmesini yapan Dervişoğlu muhalefete de eleştirilerde bulunurken "Merkez siyaset" çağrısını da tekrarladı.

Dervişoğlu, yakın dönemde "merkez siyasetin yeniden inşası" adına bir çağrıda bulunduğunu hatırlatarak "Bugün Türkiye'nin her zamankinden daha fazla birleştirici ve kucaklaştırıcı bir siyasi yönelime ihtiyaç duyduğu tartışmasız bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 22 yılın izlerinin Türkiye'nin hem ekonomik hem de sosyal yapısında derin yaralar açtığına belirten Dervişoğlu "Bu süreç aynı zamanda Türkiye'nin de bir yenilenmeye mecbur olduğu gerçeğini açıkça ortaya koyuyor" değerlendirmesini yaptı.

Dervişoğlu, buluşmada şu değerlendirmeleri yaptı:

- Dikkat ederseniz son zamanlarda partilerden daha çok kişilerden bahsediyor ve ortak geleceğimizi, kurumsal politikalar yerine şahıslar üzerinden kurgulanmış bir siyasi planlamaya terke zorlanıyoruz. Bu değiştirmeye mecbur olduğumuz sistemin bize dayattığı ve asla kabul edemeyeceğimiz bir handikaptır. Türkiye'nin geleceği birleştirici ve kapsayıcı bir siyasetle yeniden inşa edilmelidir. Biz bunun için varız ve mutlaka başaracağız.

- Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği yıl doğan ve bugün 22 yaşında olan gençlerimiz iyinin ne olduğunu bilmedikleri için mevcudu normal sanıyorlar. Toplumda her çarpıklığı normal karşılar, kabul eder hale getirdiler. Başka bir ifadeyle hepimizi alıştırdılar. Bu tabloya baktığımda vatandaşı kötüye razı etmeyi başaran Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyaseten başarılı olduğunu fakat iyi olanı doğru bir biçimde anlatamayan, iyilik için rıza üretemeyen muhalefetin de en büyük kaybeden olduğunu itiraf etmem gerekiyor.

 

Etiketler müsavat dervişoğlu seçim itiraf ak parti iyi parti
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