İYİ Parti'de ''aşiretler kavgası'' istifası!

Şanlıurfa'ya giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bucak aşireti lideri eski DYP Milletvekili Sedat Edip Bucak ile yaptığı görüşme sonrasında İYİ Partili Mahmut Cevheri İYİ Parti'den istifa etti.

2023 seçimlerine 1 yıldan kısa bir süre kala Türkiye turuna devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Şanlıurfa'da dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.

Akşener, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir dönem DYP'den de milletvekili olan, Bucak aşiretinin önde gelenlerinden Sedat Edip Bucak ile biraraya geldi.

Bundan yaklaşık 26 yıl önce yaşanan ve "mafya-siyaset-devlet" tartışmalarının halen sürdüğü Susurluk'taki kazayla ismi Türkiye'nin gündeminde sık sık yer alan Sedat Bucak ile görüşen İYİ Parti lideri Akşener, Bucak aşiretinin oy desteğini istedi. Akşener'in bu talebine Bucak'ın yanıtı ise İYİ Parti'de istifaya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre Akşener'in destek talebine Bucak'ın yanıtı "tüm Şanlıurfa örgütünü isterim" oldu. Bucak'ın bu talebine Akşener'in olumlu karşılık vermesi İYİ Parti'yi karıştırdı.

Akşener ile Bucak arasındaki bir sözde anlaşma İYİ Parti Genel Merkezi'ne bomba gibi düştü ve ziyaretin ardından İYİ Parti Genel Merkezinden ani bir istifa haberi geldi.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın siyasi danışmanlık görevini yürüten ve bir başka aşiretin önde gelen ismi olan Mahmut Cevheri, İYİ Parti'den istifa etti.

Cevheri konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada detay vermese de "8 ay önce görev aldığım İYİ Partiden bugün itibariyle fikir ayrılığı nedeniyle istifa etmiş bulunmaktayım" dedi. Cevheri'nin açıklamasında yer alan "fikir ayrılığı" ayrıntısının altında İYİ Parti lideri Akşener'in Bucak aşireti ile olan yakınlaşmasının olduğu tahmin ediliyor.

İYİ Parti kulislerinden sızan bilgilere göre Koray Aydın'ın İYİ Parti'ye destek olarak Bucak aşireti yerine Çakmak aşiretinin desteğini istiyor.

Öte yandan bu istifa İYİ Parti'deki "ikinci Cevheri istifası" olarak kayıtlara da geçti. Hatırlanacağı gibi daha önce de İYİ parti kurucuları arasında yer alan eski Devlet Bakanı Necmettin Cevheri’nin oğlu eski Adana Milletvekili Cevher Cevheri de İYİ Partiden istifa etmişti.

SEDAT EDİP BUCAK KİMDİR?

1960 yılında Şanlıurfa’da doğan Bucak, 3 Kasım 1996 yılında Balıkesir, Susurluk’ta geçirdiği kaza ile Susurluk skandalı olarak bilinen olayın baş kahramanlarından birisi olmuştur.

TBMM Genel Kurulu’nda 11 Aralık 1997’de dokunulmazlığı kaldırılan Sedat Edip Bucak hakkında Başsavcılık, gıyabi tutuklama kararıyla aranan Abdullah Çatlı’nın yerini bildiği halde yetkili mercilere haber vermeyerek saklamak, cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak ve vahim nitelikte silah bulundurmak suçlarından, 11 yıldan 20 yıla kadar ağır hapis istemiyle dava açılmıştır.

Susurluk Davası kapsamında cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçundan hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan DYP eski Milletvekili Sedat Edip Bucak, daha sonra devlet sırrı gerekçesiyle açıklamadığı bazı bilgi ve resimleri mahkemeye sunmuştur. Yargıtay 8. Ceza Dairesi hakkındaki 1 yıl 15 günlük hapis cezasını onamıştır.



Susurluk’ta seyir halindeki bir otomobil, 3 Kasım 1996’da benzin istasyonundan çıkmakta olan bir kamyonun altında kaldı.

Aracın içinde bulunan eski Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ, Gonca Us ve Mehmet Özbay olay yerinde hayatını kaybetti. Dönemin Doğru Yol Partisi Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak ise yaralı kurtuldu.

Olayın hemen ardından Mehmet Özbay kimliğini taşıyan kişinin birçok suçtan kaydı olan ve aranan Abdullah Çatlı olduğu anlaşıldı. Böylece bu olayı, basit bir trafik kazası olmaktan çıkaran bir süreç başladı.

Otomobilin içindeki kişilerin kimliği, kazayla birlikte “mafya-siyaset-devlet” üçgeninde bir dizi karanlık ilişkinin su yüzüne çıkmasına yol açtı.