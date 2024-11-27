  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Parti'de bir istifa daha

İYİ Parti'de bir istifa daha

İYİ Parti'de bir istifa daha
Güncelleme:

Samsun'un Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, İYİ Partiden istifa etti.

Samsun'un Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu vatandaşların talep ve tavsiyeleriyle başlattıkları adaylık sürecini 31 Mart 2024 gecesi yine zaferle taçlandırdıklarını hatırlattı.

Belediye başkanlığına seçildikten sonra hep şeffaf olduğunu ve gelişen durumları vatandaşlarla paylaştığını belirten Aydoğdu, "Yakakentli hemşehrilerimizle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde Yakakent'imize hizmet etme ve çalışmalarımızı yapmanın gerekliliğine inanıyorum. Bu anlayışla Yakakent'imize daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için yaptığım istişareler sonucu belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararını aldım" ifadelerini kullandı.

Her bir vatandaşın sorunlarını çözmek için mücadele ettiğini vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Yakakent'te siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Yakakent'in geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının güzel ilçemize fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Alınan karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bundan sonraki süreçte her bir vatandaşımızın sorunlarını çözmek için mücadele etmeye, ilçemizin geleceği için gayretle çalışmaya devam edeceğim. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim"

AA

Etiketler Şerafettin Aydoğdu Samsun'un Yakakent Belediye Başkanı istifa iyi parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak... Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak... Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Friedel görevden alındı Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Friedel görevden alındı Ev hapsi cezası verilmişti... Serdar Ortaç hakkında yeni karar Ev hapsi cezası verilmişti... Serdar Ortaç hakkında yeni karar Teğmenlere destek mesajı yayınlayan savcı açığa alındı Teğmenlere destek mesajı yayınlayan savcı açığa alındı İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı Okullarda kar tatili uzadı... İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz Okullarda kar tatili uzadı... İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz Bitlis'te korkutan deprem Bitlis'te korkutan deprem İtirafla eşleşti: Narin cinayetini çözecek görüntü ortaya çıktı İtirafla eşleşti: Narin cinayetini çözecek görüntü ortaya çıktı BAE’de öldürülen hahamın katilleri, Türkiye’de yakalandı BAE’de öldürülen hahamın katilleri, Türkiye’de yakalandı Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı
Üç yaşındaki bebek öldü, anne tutuklandı Üç yaşındaki bebek öldü, anne tutuklandı Real Madrid Arda Güler için kararını verdi Real Madrid Arda Güler için kararını verdi İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü Yük gemisinde can pazarı: Dev gemi yan yattı! Yük gemisinde can pazarı: Dev gemi yan yattı!