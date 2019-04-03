İYİ Parti'den açıklama: ''Saygısızlık yapma hakkı yok''

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, "Demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim" açıklamasına tepki gösterdi. Paçacı, "İktidarın, ‘Tarihin en şaibeli seçimi’ gibi ifadelerle millet iradesine saygısızlık yapmaya hakkı yoktur” dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı basın toplantısı düzenledi.

31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarının Millet İttifakı’nın zaferi olarak nitelendiren Paçacı, “Yeni sistemle ortaya çıkan siyasi iklimin bir sonucu olarak, bu seçim de ‘bir ittifaklar seçimi’ydi. Türkiye’nin siyasi görünümü değişmişse, bu İYİ Parti’nin Millet İttifakı içerisinde ortaya koyduğu katkı dolayısıyladır. İYİ Parti; toplumsal yaşam alanına 17 yıldır fütursuzca yapılan müdahalelere ‘Dur’ demiş, kendisinden beklenen işlevini yerine getirmiştir” dedi.

‘MESNETSİZ GİRİŞİMLER GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEZ’

İstanbul ve Ankara’da seçim sonuçlarına yapılan itirazları da değerlendiren Paçacı şunları söyledi:

“İstanbul ve Ankara sonuçları üzerine yürütülen iddia ve tartışmalar, elbette bütün taraflar için demokratik bir haktır. Ancak, devletin tüm kurumlarını tek başına elinde bulunduran bir iktidarın, ‘Tarihin en şaibeli seçimi’ gibi ifadelerle millet iradesine saygısızlık yapmaya hakkı yoktur. Etik dışı davranışlara ise bu konuda iktidar partisinden başka ‘fail’ aramanın da anlamı yoktur. Mesnetsiz hiçbir girişim Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin Millet İttifakı’nın emanetinde olduğu gerçeğini değiştiremez.”

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün düzenlediği basın toplantısında İstanbul’daki seçim sonuçları için “Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem fazla abartmış olmam” demişti.

‘VATANDAŞLAR MESAJ VERDİ’

Seçmenlerin yerel seçimde AKP’ye mesaj verdiğine belirten Cihan Paçacı, “Vatandaşlar, AK Parti iktidarına mutfaktaki yangını söndür, suni gündemlerle değil benim dertlerimle ilgilen, hukuk ve adalete, temel hak ve özgürlüklere, çoğulcu demokrasiye bağlılıktan ayrılma, hür teşebbüs ve mülkiyet hakkına saygı duy, millet sıkıntıdan inim inim inlerken lüks ve şatafattan uzak dur demiştir” ifadelerini kullandı.

‘ERDOĞAN, MİLLETİN DİĞER YARISININ DA CUMHURBAŞKANI OLDUĞUNU HATIRLAYACAK’

“Bu sonuçlar AK Parti hükümeti ve Sayın Erdoğan’na milletin diğer yarısının da hükümeti ve Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlayacaktır” diyen Paçacı, AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerinde çıkarması gereken dersler olduğunu savundu.

Paçacı, “Vatandaşların bir insanın iki dudağının arasından çıkan emir kipleriyle yönetilmeye, farklı inanç, düşünce ve yaşam tarzlarından dolayı ötekileştirilmeye, yandaşlık ve adaletsizliklere mahkum ve mecbur edilmeye, itirazı vardır” diye konuştu.

Paçacı yerel seçimlerde yaşanan olaylar sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, “Hiçbir makam ya da başarının vatandaşımızın hayatından kıymetli olmadığını bir kez daha yineliyor, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.