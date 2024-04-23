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İYİ Partili Tolga Akalın: ''Sahte kimlikle oy kullanılabilir''

İYİ Partili Tolga Akalın: ''Sahte kimlikle oy kullanılabilir''
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İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın, İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında sahte oy kullanılabileceğini öne sürdü.

31 Mart’ta yaşanan hezimetin ardından 27 Nisan’da olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti’de sular durulmuyor. Genel Başkanlık yarışına katılan Tolga Akalın, delege listelerine erişimin engellendiğini öne sürerek, kurultayda sahte kimlikle oy kullanma girişimi olabileceğini iddia etti.

Dün İYİ Parti Çanakkale Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz'un, delege listelerinde usulsüzlük tespit ettiklerini ve konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurmasının ardından, benzer bir iddia da Genel Başkan adayı Akalın’dan geldi.

Akalın, TV100’de katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı. Akalan bu yayında kurultayda sahte kimlikle oy kullanılabileceğini iddia ederek şunları söyledi:

"Ben arkadaşlarla görüştüm. Ben o listeye ulaşamadım. İYİ Parti'den istifa edip başka partiye geçmişsiniz, başka delege gelecekken, yeniden delege yazılmış ama T.C. Kimlik Numarası o kişiye ait değil. Buzdağının üstünü gördük. Sahte kimlik bastırılmak suretiyle oy kullandırmaya gidebilir. Arkadaşlarımız tespit etti, itiraz yaptık. Seçim Kurulu'nun gerekeni yapmasını bekliyoruz. Ben de dahil olmak üzere bazı delegelerin doğum tarihleri, baba isimleri vs. yanlış girilmiş. Buradaki sorun, örtülü operasyonu kapama işidir. Teknik aksaklık var demeye getirecekler."

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Etiketler tolga akalın iyi parti sahte kimlik iddia
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