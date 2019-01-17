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  4. 17 Ocak 2019 20:46

Kaç Suriyeli bu seçimde oy kullanacak ?

İçişleri Bakanı Soylu, kaç Suriyeli'nin oy kullanacağını açıkladı.

Kaç Suriyeli bu seçimde oy kullanacak ?
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki seçmen sayısının 1 milyon 78 bin 420, vatandaşlık kazanan Suriyeli seçmen sayısının ise 12 bin 596 olduğu açıkladı.

Her gün yenilenen Amazon Türkiye Süper Fırsatlarını inceleyin, kazançlı çıkın!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın Hatay'ın bazı ilçelerinde Suriyelilerin aday olması durumunda kazanabilecek durumda olduklarını yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

TWİTTER HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Soylu, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımında, "Hatay Belediye Başkanı bir yönetici sorumluluğundan uzak, Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor. Seçim hesabı için... Yalan bulaşıcıdır dikkat." ifadelerine yer veren Soylu, Hatay'ın ilçelerindeki seçmen sayıları ile vatandaşlık kazanan Suriyeli seçmen sayılarını da paylaştı.

12 BİN SURİYELİ OY KULLANACAK

Paylaşımda Hatay'daki seçmen sayısının 1 milyon 78 bin 420, vatandaşlık kazanan Suriyeli seçmen sayısının ise 12 bin 596 olduğu, Suriyeli seçmen oranının yüzde 1,17 olarak gerçekleştiği belirtildi. Aynı paylaşımda, vatandaşlık kazanan Suriyeli sayısının 20 bin 793, vatandaşlık kazanamayan Suriyeli sayısının ise 232 bin 757 olduğu kaydedildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, daha önce Twitter hesabından "Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerimizde bir Suriyeli çıkıp 'Ben başkan adayıyım.' dese şu an kazanabilecek durumda. 5 sene sonra Kırıkhan'ı kazanabilecek durumda olacak. 10 sene sonra Hatay'ı kazanabilecek durumda olabilecek." mesajını paylaşmıştı.

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