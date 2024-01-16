  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kadıköy'de komünizm rüzgarı: CHP'de ise Gürsel Tekin sesleri

Kadıköy'de komünizm rüzgarı: CHP'de ise Gürsel Tekin sesleri

Kadıköy'de komünizm rüzgarı: CHP'de ise Gürsel Tekin sesleri
Güncelleme:

Seçimlerin en popüler bölgesi İstanbul Kadıköy’de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Zenginlerin diyarı Kadıköy, “ Tek Yol Devrim “ sloganı atmaya başladı.

AREA tarafından yapılan “Kadıköy Siyasi Durum Anketi“ ilginç sonuçlar verdi. Bu ankete göre, bu Pazar Kadıköy’de belediye seçimi yapılsa, ortaya şöyle bir tablo çıkıyor :

 CHP…..% 52

TKP……% 21

AK Parti……% 20

İYİ……….%  5

Yani seçimleri yine CHP kazanıyor ama, Komünistler ilk kez bir metropol ilçede yüzde 21 ile 2. Parti oluyor.

Ankette, “ CHP’nin Kadıköy adayı kim olsun ? “ sorusu da sorulmuş. Yanıtlar şöyle :

Gürsel Tekin……………....% 22

Şerdil Dara Odabaşı…….% 20

Barış Antik……………………%  5

Mesut Kösedağı…………….% 4

Hakan Şişik…………………….% 4

Etiketler gürsel tekin kadıköy area araştırma area araştırma sonuçları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Lig'de ''iflas'' depremi: Kayserispor icradan satılıyor Süper Lig'de ''iflas'' depremi: Kayserispor icradan satılıyor Bu sefer vatandaş test etti: İşte Togg'un kış performansı Bu sefer vatandaş test etti: İşte Togg'un kış performansı En düşük emekli maaşı ve emekliye ek zam belli oldu En düşük emekli maaşı ve emekliye ek zam belli oldu Kayıp Alman kurdu öyle bir yerde bulundu ki... Film gibi olay! Kayıp Alman kurdu öyle bir yerde bulundu ki... Film gibi olay! İmamoğlu'na bir kumpas videosu daha İmamoğlu'na bir kumpas videosu daha Araç sahipleri dikkat! Bu mesleklere kasko indirimi var Araç sahipleri dikkat! Bu mesleklere kasko indirimi var Yağışlar İzmir'i yuttu; okullar tatil edildi! Yağışlar İzmir'i yuttu; okullar tatil edildi! Dolar, Euro ve altın zirvede Dolar, Euro ve altın zirvede +18'lik partiler düzenlenen Fergio House'a giriş ücreti ortaya çıktı +18'lik partiler düzenlenen Fergio House'a giriş ücreti ortaya çıktı Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez ''kira'' krizinin geldiği noktayı böyle açıkladı Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez ''kira'' krizinin geldiği noktayı böyle açıkladı