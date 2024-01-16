Kadıköy'de komünizm rüzgarı: CHP'de ise Gürsel Tekin sesleri
Seçimlerin en popüler bölgesi İstanbul Kadıköy’de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Zenginlerin diyarı Kadıköy, “ Tek Yol Devrim “ sloganı atmaya başladı.
AREA tarafından yapılan “Kadıköy Siyasi Durum Anketi“ ilginç sonuçlar verdi. Bu ankete göre, bu Pazar Kadıköy’de belediye seçimi yapılsa, ortaya şöyle bir tablo çıkıyor :
CHP…..% 52
TKP……% 21
AK Parti……% 20
İYİ……….% 5
Yani seçimleri yine CHP kazanıyor ama, Komünistler ilk kez bir metropol ilçede yüzde 21 ile 2. Parti oluyor.
Ankette, “ CHP’nin Kadıköy adayı kim olsun ? “ sorusu da sorulmuş. Yanıtlar şöyle :
Gürsel Tekin……………....% 22
Şerdil Dara Odabaşı…….% 20
Barış Antik……………………% 5
Mesut Kösedağı…………….% 4
Hakan Şişik…………………….% 4
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