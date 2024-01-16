Kadıköy'de komünizm rüzgarı: CHP'de ise Gürsel Tekin sesleri

Seçimlerin en popüler bölgesi İstanbul Kadıköy’de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Zenginlerin diyarı Kadıköy, “ Tek Yol Devrim “ sloganı atmaya başladı.

AREA tarafından yapılan “Kadıköy Siyasi Durum Anketi“ ilginç sonuçlar verdi. Bu ankete göre, bu Pazar Kadıköy’de belediye seçimi yapılsa, ortaya şöyle bir tablo çıkıyor :

CHP…..% 52

TKP……% 21

AK Parti……% 20

İYİ……….% 5

Yani seçimleri yine CHP kazanıyor ama, Komünistler ilk kez bir metropol ilçede yüzde 21 ile 2. Parti oluyor.

Ankette, “ CHP’nin Kadıköy adayı kim olsun ? “ sorusu da sorulmuş. Yanıtlar şöyle :

Gürsel Tekin……………....% 22

Şerdil Dara Odabaşı…….% 20

Barış Antik……………………% 5

Mesut Kösedağı…………….% 4

Hakan Şişik…………………….% 4