Kaftancıoğlu kararına CHP’den ilk tepki

2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçtan ertelemesiz 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaftancıoğlu hakkında verilen karara ilk tepki duruşmaları da takip eden CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ndan geldi. Tanrıkulu, tywitter hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul İl Başkanımız Sn. #CananKaftancıoğlu 5 ayrı suçtan ertelemesiz 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Siyaset ve yargı mühendisliği çalıştı. İstanbul’daki seçim başarısı cezalandırıldı.” dedi.

Canan Kaftancıoğlu hakkında karar verildi