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Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu bir araya geldi

Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu bir araya geldi
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Altılı Masa'nın 10'uncu toplantısı öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu CHP Genel Merkezi’ndeki makamında ağırladı.

Altılı masa 10'uncu toplantısını Gelecek Partisi ev sahipliğinde yapacak. 

ANKA

Etiketler kemal kılıçdaroğlu ahmet davutoğlu chp gelecek partisi altılı masa
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