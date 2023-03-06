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Kılıçdaroğlu konuştuğu sırada Akşener'in yüz ifadesi olay oldu

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olurken, Akşener'in Kılıçdaroğlu konuştuğu sıradaki yüz ifadesi olay oldu.

Türkiye'nin beklediği aday açıklandı! Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu resmen duyurdu. Saadet Partisi genel merkezinde bekleyen çoşkulu kalabalık Kılıçdaroğlu lehine tezahüratlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun adaylık sonrası sıcağı sıcağına yaptığı açıklamalar dikkatle dinlenirken İYİ Parti lideri Meral Akşener'in o görüntüleri gündem oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu konuşurken Meral Akşener'in düşünceli tavrı dikkat çekti. 

 

Etiketler akşener yüz ifade aday ittifak
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