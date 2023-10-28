Kılıçdaroğlu o bakandan övgüyle bahsetti: ''Ülkesini seven destek versin''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın suç örgütleriyle mücadelesine ilişkin ''Ülkesini seven herkes Yerlikaya'ya destek versin. Beşli çetelerle de uğraşırsa çok daha mutlu olacağım'' dedi.

CHP'nin 4-5 Kasım'da yapılacak kurultayda Özgür Özel ile liderlik yarışına girecek Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemlerde suç örgütlerine yönelik mücadelesi ile gündeme gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan övgüyle bahsetti.

Sözcü'den İpek Özbey'in gündeme dair sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Aslında bütün olayları polisimiz biliyor. Yani Güney Amerika'dan uyuşturucunun geldiğini, Afrika'da geminin değiştirilerek orada aktarıldığını, oradan bizim limanlarımıza geldiğini, içeride kimler tarafından pazarlandığını polisimiz biliyor ama iktidar buna göz yumuyordu. Çünkü bunların elinde büyük bir para gücü vardı. Bunların seçim harcamalarını finanse ediyordu. Dolayısıyla patronlara dokunulmadı ve kara paralarının Türkiye'ye gelmesi için yasa çıkarıldı. Çeteler burada hesaplaşmaya başladı. Yeni İçişleri Bakanı kararlılıkla bu işin üzerine yürüyor. Umarım yürümeye devam eder, o yürekli polislere cesaret verir. Uyuşturucu sorunu milli güvenlik sorununa dönüştü. Bütün sınırlar yolgeçen hanına döndü. Bir bakanın tek başına yapabileceği bir şey mi, bilmiyorum. Ülkesini seven herkes Yerlikaya'ya destek versin. Beşli çetelerle de uğraşırsa çok daha mutlu olacağım tabii." diye konuştu.

Sözcü