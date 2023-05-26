Kılıçdaroğlu rekora koşuyor

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YouTube’daki Babala TV kanalında konuk olduğu yayın 20 milyon izlenmeyi aştı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun YouTube’daki Babala TV kanalında konuk olduğu yayın, 1.5 günde 20 milyon izlenmeyi aştı. Yayın, Youtube trendler listesinde yerini korumaya devam ederken şimdiden BaBala TV'de en çok izlenen bölüm olan Barış Atay'ın yer aldığı videonun izlenme sayısını yakaladı.

Yayınlandığı andan itibaren YouTube trendlerde birinci sıraya çıkan yayın, ilk sıradaki yerini koruyor. Öte yandan trendlerin ikinci sırasında ise programın tanıtım videosu yer alıyor.

Oğuzhan Uğur’un moderatörlüğündeki ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, çoğunluğu iktidar yanlısı olan kişilerin sorularını yanıtladı ve pek çok asılsız iddiaya karşı gerçekleri anlattı.



Verilen aralarla birlikte çekimi 7 saatten fazla süren program, dün saat 21.30’da 4 saat 6 dakikalık kayıt olarak YouTube’a yüklendi.

Kılıçdaroğlu’nun performansı sosyal medyada olumlu karşılandı.

BARIŞ ATAY YAYININI 1.5 GÜNDE YAKALADI

Mevzular Açık Mikrofon’da şu ana kadar en fazla izlenen program, eski TİP Milletvekili Barış Atay’ın katıldığı program olmuştu. 4 ay önce yüklenen bu program, 20 milyon kez izlenmişti.

Kılıçdaroğlu’nun konuk olduğu bölüm ise 1.5 günde Barış Atay'ın katıldığı programın izlenme sayısını yakaladı.