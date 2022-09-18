Kılıçdaroğlu ve Babacan’dan gizli görüşme; Babacan 6'lı masanın adayı olmayı istedi!

Bir yıldan kısa bir süre kalan 2023 yılı seçimleri için CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan 6'lı masa henüz kendi adayını resmen açıklamamışken, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile DEVA lideri Babacan Ankara'da 6'lı masa üyesi diğer partilerin liderlerinin bilgisi dışında bir araya geldi. Haber3.com'un edindiği bilgilere göre bu çok gizli toplantıda, Ali Babacan'ın "Altılı masanın adayı ben olmak istiyorum" dediği öğrenildi.

HABER3.COM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta sonu DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile Ankara Ahlatlıbel’de gizlice buluştu.

Diğer liderlerin bilgisi dışında gerçekleşen buluşma 11 Eylül Pazar Günü Saat 20:30’da Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlınel tesislerinde gerçekleşti.

BABACAN’DA ADAY OLMAK İSTİYOR!

Haber3.com’un edindiği bilgilere göre, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın talebi üzerine Millet İttifakının diğer Liderlerinin bilgisi dışında gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için nabız yokladığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise bağımsız anket kuruluşları önerisi sunduğu ve Babacan’ın bu önerisine sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

DERYA GÖDEK TEYİTLEDİ

Öte yandan 11 Eylül'deki bu görüşme CHP Genel Başkanı Özel Kalem Sekreteri Derya Gödek’le dost olan bir arkadaşımız aracılığıyla da teyit ettik.