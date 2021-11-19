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Kılıçdaroğlu: Yeterli gıda yok

Kılıçdaroğlu: Yeterli gıda yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Astronomik gıda fiyatları bir yana, pek çok üründe kota uygulanmaya başlandı; yeterli gıda yok. Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, yarın kara kışı konuşacağız, birlikte ne yapabileceğimize bakacağız." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eleştirilerine devam ediyor. Daha önce gençler, kadınlar ve kamu çalışanları için yaptığı paylaşımlarla ses getiren Kılıçdaroğlu bu kez de gıda ürünlerine kota uygulanmasına değindi.

YARINI İŞARET ETTİ

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda, "Halkımızı kaderine terk etmiş bir Saray İktidarı var. Astronomik gıda fiyatları bir yana, pek çok üründe kota uygulanmaya başlandı; yeterli gıda yok. Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, yarın kara kışı konuşacağız, birlikte ne yapabileceğimize bakacağız. Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Yalnız değilsiniz!" ifadelerini kullandı.

Etiketler kara kış gıda fiyat
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