Kılıçdaroğlu'ndan ekonomik kriz uyarısı: ''Böyle bir tablo hiç olmadı''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı üniversite öğrencileriyle video konferans yoluyla görüştü. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, özetle şunları dile getirdi:

YKS’nin öne alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sınavın erkene alınmasıyla ilgili açıklamayı Sayın Erdoğan yaptı. Kiminle görüştü? Turizm Bakanı, Sağlık Bakanı ile görüştü. İkisinin çocuğu üniversite sınavlarına giriyor mu? Hayır. Sayın Erdoğan’ın çocukları üniversite sınavlarına giriyor mu? Hayır. YÖK Başkanı bu konuda görüştü mü? Hayır. Eminim YÖK Başkanı’nın görüşü bile alınmamıştır.

Ekonomiyle ilgili Türkiye’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

2008 krizinden daha derin bir kriz bekliyor bizi. Çünkü Türkiye’nin Merkez Bankası rezervleri negatif. Böyle bir tablo hiç olmadı. Vergi toplayamayacak. Maaşları ödeme süreci var. Doları kontrol edemiyorlar. Yanlış politikalar izliyorlar. Doları kontrol etmek için bütün dövizleri sattı Merkez Bankası. Farklı bir tablo ortaya çıktı. Bu tablodan çıkmanın yolu nedir? Arkadaşlarıma şu talimatı verdim: Önümüzdeki günlerde ilk yapacağınız iş bir israf raporu hazırlamaktır. Devlette israfın boyutlarını bir görmemiz lazım.