Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin.'' dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısında cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.



Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İnce'ye çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, ''Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin.'' dedi.



Kılıçdaroğlu tweetine Barış Manço'nun seslendirdiği Halil İbrahim Sofrası'na parçasının linkini ekledi.



