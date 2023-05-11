Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi? Ümit Özdağ açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesinin ardından ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekilebileceği iddia edildi. Oğan'ın adaylıktan çekileceği iddiasına Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan yalanlama geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, parti genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında “memleketim adına adaylıktan çekiliyorum” dedi.

İnce’nin bu sürpriz çıkışı muhalefet cephesinde olumlu karşılanırken Gazeteci İsmail Saymaz’dan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’la da ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Saymaz’ın iddiasına göre Sinan Oğan da Muharrem İnce gibi adaylıktan çekilecek.

Saymaz, “Bana gelen bilgiler arasında Sinan Oğan’ın da adaylıktan çekileceği bilgisi de var.” İfadelerini kullandı.

Sinan Oğan Antalya mitingini iptal etti.

ÜMİT ÖZDAĞ YALANLADI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın çekileceği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Özdağ, "Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Zafer Partisi ve Sinan Oğan Türk halkının Yeşil Sol ile HÜDA-PAR arasına sıkışmasına izin vermeyecektir. Zafer yakın, meşaleleri yakın." ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Zafer Partisi ve Sinan Oğan Türk halkının Yeşil Sol ile HÜDA-PAR arasına sıkışmasına izin vermeyecektir. Zafer yakın, meşaleleri yakın. — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 11, 2023

SİNAN OĞAN: SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Oğan, ''Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım.'' ifadesini kullandı.