Kılıçdaroğlu'nun 2'nci turu 2 isme emanet edildi

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 2'nci tur toplantısında, seçim kampanyası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na emanet edildi.

Ankara kulislerinden alınan son bilgilere göre CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanlğı 2'nci tur çalışmalarında kampanya, seçim güvenliği ve verilemenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na emanet edildiği öğrenildi.

Canlı yayında genel merkezdeki son durumu aktaran Halk TV muhabiri Şeyma Paşayiğit, "CHP'deki sessizlik yerini hareketliliğe bıraktı. CHP'de ikinci tura ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. CHP, kesin olmayan sonuçlara göre parlamentoya 169 milletvekilini taşıdı. Listelerde diğer partilerin vekilleri de var" dedi.

"Merak edilen konulardan bir tanesi Sinan Oğan..." diyen Paşayiğit, "Buradaki kurmaylar Sinan Oğan'la iletişim halinde olduklarını söylüyorlar. Diplomasinin yürüdüğünü ifade ediyorlar. Önümüzdeki gün ya da saatlerde bir görüşme olabilir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU BELEDİYE BAŞKANLARIYLA TOPLANTI YAPTI

Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde olduğu anlarda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da merkeze geldi. Kılıçdaroğlu burada belediye başkanlarıyla bir toplantı yaptı.

Paşayiğit, planlanan kampanyaya ilişkin "Teröre ve mültecilere ilişkin söylemler daha da netleşecek, bunu söyleyebiliriz. Yeni seçim kampanyaları başlatılmış olacak. Sandığa gitmeyen seçmenler için ev ev dolaşılacak" bilgilerini verdi.

İSTANBUL'DA KAZANAN STRATEJİYE GÜVENİLİYOR

Edinilen bilgiye göre, CHP'de ikinci tur için 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin kazanıldığı stratejiye güveniliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ikinci tur çalışmasında aftif rol oynaması bekleniyor.

Öte yandan CHP'li belediye başkanlarının da ikinci tur kampanyasında aftif rol oynayacağı ifade edildi.

KAFTANCIOĞLU: “ATI ALAN ÜSKÜDAR”I GEÇEMEDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından 28 Mayıs seçimleriyle ilgili bir paylaşım yaptı. Kaftancıoğlu, “Birinci turda değişimi gerçekleştiremedik ancak iktidardaki kötülük kazanamadı asıl. Ve bizler, başta kadınlar bu ülkede değişim isteyenler başaracağız hep birlikte!" ifadelerini kullandı.



Kaftancıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

Hayatım boyunca gerek insani ve sosyal gerek siyasi ilişkilerde inandığım doğrultuda hareket ettim, inandığım şeyleri söyledim.

“DAHA FAZLA ÇALIŞMAK ZORUNDA OLDUĞUMU HİSSETTİRDİ”

Ve inandıklarımı hayata geçirmek için de çalıştım. İnandığım şeyi şimdilik hayata geçirememiş olmak da inancımı zerre eksiltmedi tam tersi daha fazla çalışmak zorunda olduğumu hissettirdi sadece.

14 Mayıs’a giden süreçte yoğun emek gerektiren çalışmalarımızı da toplumda gözlemlediğimiz “değişim” isteğini açığa çıkarıp örgütlemek doğrultusunda yaptık.

Ne mutlu ki saha geri bildirimlerimiz, derinlemesine yaptığımız araştırmalar da bu inancımızı destekliyordu.

Ve bu inançla söyledik ne söylediysek. Üzüntüyle samimi bir şekilde Canan Kaftancıoğlu duygularımızla oynadınız, umutlarımızı kaybettik diyenlere: Hayır! İnandıklarımızı söyledik ve hep beraber söyleyebilmenin, sonuç almanın mücadelesi devam edecek yine. Demokrasilerde vatandaşlar tek bir eğilim, beğeni ya da görüş içermez.

Demokrasilerde her türlü fikre saygı duyulur ancak kimden geldiğine bakmaksızın her kötülüğün de karşısında olunur, mazlumun mağdurun yanında olunur.

Tam da bu nedenle Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet ittifakı programı ile ortaya konan toplumsal uzlaşmaya dayalı bir zihinsel ve siyasal devrim.

Otoriter bir yönetim altında bunalmış, prangalarından kurtulmak isteyen bir toplumsal talebin herkesin talebi olması doğrultusunda çalıştık.

Tarihsel düşmanlıklardan beslenen, her vesileyle nefreti ve kamplaşmayı körükleyen iktidardaki kötülük anlayışı tarafından bu tasarının önü kesilmek istendi.

“ATI ALAN ÜSKÜDAR”I GEÇEMEDİ

Tüm bu gerçeklik işığında, halkın iradesiyle(saygım sonsuz) birinci turda toplumun değişim talebi gerçekleşmedi ama hukuksuz, adaletsiz ve haksız biçimde devletin bütün gücünü kullanmalarına rağmen kötülük kazanamadı asıl.

Oyları çaldırtmadığımız, hile yapmalarına izin vermediğimiz için bu kez de “Atı alan Üsküdar’ı geçemedi.

Bu vesileyle kampanyanın yükünü omuzlayan, seçim günü ve gecesinde özveriyle sandıkları koruyan tüm çalışma arkadaşlarıma, örgüt emekçilerimize teşekkürü bir borç bilirim.

Toplumun değişim talebi önünde hiçbir gücün duramayacağına, ama bugün ama yarın bu güzel ülkede demokrasinin, eşitliğin ve kardeşliğimizin mutlaka kazanacağına inanıyorum.

“BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Bu inançla bütün vatandaşlarımızı 28 Mayıs’ta oylarını kullanmaya ve demokrasiyi sahiplenmeye çağırıyorum.

Ve son olarak gün boyu arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirme toplantıları neticesinde bir saniye bile kaybetmeden daha çok, daha çok çalışmaya karar verdik çünkü sokakta değişim isteği var ve biz İstanbul örgütümüzle birlikte bunu başaracağız!