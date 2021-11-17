Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretinde, esnaf ''kırmızı halımız yok'' deyip yere ceket serdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabahın erken saatlerinde Ankara Hali'nde esnaf ziyareti yaptı. "Bizim kırmızı halımız yok" diyen bir esnaf, Kılıçdaroğlu'nun önüne ceketini serdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Hali'nde esnaf ziyareti yaparak, esnafın dertlerini dinledi. Artan meyve sebze fiyatlarını yerinde inceledi.
Esnafı dinlemesinin ardından Kılıçdaroğlu, toptancılarla, esnaflarla ve vatandaşlarla kahvaltı yaptı.
"KIRMIZI HALIMIZ YOK" DİYEREK MONTUNU YERE SERDİ
Ziyaret sırasında bir esnaf, "Bizim kırmızı halımız yok" diyerek Kılıçdaroğlu'nun ayaklarının önüne montunu serdi. Kılıçdaroğlu, monta basmadan üzerinden adım attı. Kılıçdaroğlu'nun monta basmaması üzerine esnaflar alkışladı.
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