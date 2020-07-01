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  4. 01 Temmuz 2020 07:29

Koronavirüs testi pozitif çıkan AK Partili isimden ilk açıklama

Koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Twitter hesabından genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan AK Partili isimden ilk açıklama
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Emin Akbaşoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı.

* Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi.

* Bu vesile ile geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara samimi teşekkürlerimi iletir, özellikle dualarınızı istirham ederim.

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