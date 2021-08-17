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  4. ''Yarın seçim olsa'' anketinden sürpriz sonuçlar: Cumhur İttifakı eriyor, HDP baraj altı

MAK Danışmanlık'tan seçim anketi: Cumhur İttifakı eriyor, HDP baraj altı

MAK Danışmanlık'tan seçim anketi: Cumhur İttifakı eriyor, HDP baraj altı

MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 65 ili kapsayan araştırmada katılımcılara ''Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz'' sorusu yöneltildi.

Erken seçim tartışmaları devam ederken MAK Danışmanlık 65 ili kapsayan anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 5 Ağustos - 14 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan araştırmada vatandaşlara "Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ İLK SIRADA YER ALDI
Ankete katılım gösteren vatandaşların yüzde 33.9'u AK Parti'ye oy vereceğini belirtti. Yüzde 22.7'lik bir kesim CHP'den, yüzde 14.7'lik bir kesim ise İYİ Parti'den yana görüş bildirdi.

HDP VE MHP BARAJI GEÇEMEDİ
Ankette HDP yüzde 8.4'lük bir orana ulaşırken, yüzde 7.71'lik bir kesim ise MHP'ye oy vereceğini belirtti. Bu sonuçlara bakıldığında HDP ve MHP'nin yüzde 10'luk seçim barajının altında kaldığı görülüyor.

Ankette ayrıca vatandaşlara "Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiniz değişecek mi?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 50'si bu soruya "Evet", yüzde 42'si "Hayır", yüzde 8'i ise "Kararsızım" yanıtını verdi.

Etiketler son seçim anketi mak danışmanlık ak parti oy oranı mhp cumhur ittifakı oy oranı
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