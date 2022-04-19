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''Man adası'' iddialarıyla ilgili Yargıtay'dan flaş karar

''Man adası'' iddialarıyla ilgili Yargıtay'dan flaş karar

Yargıtay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iddialarıyla ilgili açılan 35 bin liralık tazminat davasını onadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu, 'ben haklı çıktım' deyip Cumhurbaşkanımızı istifaya davet ettiği gün, Yargıtay bir dosyamızı daha onadı. Kılıçdaroğlu, 35 bin TL daha ödeyecek. Böylece, içinde man adasının da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya beş, ödeyecek tutar 195 bin oldu" dedi.

Etiketler man adası man yargıtay
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