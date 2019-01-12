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  4. 12 Ocak 2019 10:50

Mansur Yavaş CHP ve İYİ Parti gençlik kollarıyla buluştu

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Gençlik Kolları'yla buluştu.

Mansur Yavaş CHP ve İYİ Parti gençlik kollarıyla buluştu
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Parti’nin Ankara Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi. Yavaş, “Ankara’da gençlerin sorunlarını gençlerle birlikte çözeceğiz” dedi.

CHP ve İYİ Parti’nin 31 Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ortak adayı olan Mansur Yavaş, partilerin gençleriyle bir araya geldi. Görüşmede, CHP Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı Deniz Bozkurt, İYİ Parti Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı Onur Hondoroğlu ve gençlik kollarının üyeleri hazır bulundu.

GENÇLERDEN DESTEK SÖZÜ

Gençlerle uzun süre sohbet eden Yavaş, Ankara’ya dair görüş ve önerileri dinledi. Buluşmada gençler, Ankara’da tespit ettikleri sorunları, gençlerin beklentilerini ve sorunların çözümüne yönelik önerilerini Mansur Yavaş’a aktardı. Bozkurt, Hondoroğlu ve gençlik kolları üyeleri, Mansur Yavaş’a başarılar dileyerek, seçim süresince ve sonrasında “tek vücut” yanında olacaklarını ifade ettiler.

“GENÇLİĞİN SORUNLARINI GENÇLERLE ÇÖZECEĞİZ”

Mansur Yavaş ise, gençlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu kentin gecesini gündüzünü onlar biliyor. Sorunların, eksikliklerin farkındalar. Ankara’yı 24 saat yaşayan bir şehir haline getirirken, onların desteği bizim en büyük yardımcımız olacak” dedi.

Spordan kültür-sanata, bilimden teknolojiye her konuda gençlerin donanımlı olduğunu hatırlatan Yavaş, şöyle devam etti:

“Gelişen dünyanın en önemli parçaları olan bu konularda, desteği gençlerden alacağız. ‘Merkezden gençlerin sorunları için bir şeyler yapacağım’ demek yerine, onların da içinde bulunduğu bir yönetim anlayışı oluşturacağız. Gençliğin sorunlarını gençlerle beraber çözeceğiz.”

Yavaş, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Bozkurt’a, İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Hondoroğlu’na ve tüm gençlere destekleri için teşekkür etti.

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